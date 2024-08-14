SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, başarı çıtasını her yıl daha da yükselttiklerini belirterek, “Öğrencilerimizin ve ailelerinin üniversitemize olan ilgisi ve inancı başarılarımızın meyvesidir” dedi.

Sağlık profesyoneli olmak isteyen gençlerin öncelikli tercihinin SANKO Üniversitesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Dağlı, Türkiye’deki 74 vakıf üniversitesi arasından yüzde 100 doluluk sağlayan 9 üniversite içinde yer aldıklarını söyledi.

SANKO Üniversitesi’nin 2023-2024 eğitim öğretim döneminde de yüzde 100 doluluk oranı sağladığını hatırlatan Prof. Dr. Dağlı, 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi için Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programları kontenjanlarının ilk tercihte yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını kaydetti.

Yüksek Öğretim Kurumları (YÖK) tarafından uygulanan depremzede öğrenci kontenjanlarının da tamamının dolduğunu, şehit ve gazi çocukları için ayrılan kontenjanın ise yüzde 60 doluluk oranında olduğunu bildiren Prof. Dr. Dağlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“SANKO Üniversitesi olarak, bilgisi ve özgüveni ile üstleneceği sorumlulukları başarıyla yerine getirecek, Türkiye’nin ve dünyanın geleceğine yön verecek, iyi eğitim almış gençler yetiştirmek bunun yanı sıra ülkemizin en köklü üniversitelerinden birisi olmak en büyük gayemizdir. Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana çağdaş bir eğitim modeli oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yoğun geçen bir tanıtım ve tercih döneminin ardından yeni öğrencilerimizin ve ailelerinin üniversitemize olan ilgisi ve inancı çalışmalarımızın bir meyvesidir.”

Prof. Dr. Dağlı, öğrencilerinin yüksek kaliteli bir eğitimin yanı sıra kişisel gelişimlerine de katkı sağlamak amacıyla alanında uzman akademisyenler ve zengin alt yapı ile ilk günkü eğitim prensiplerinin ışığında hem büyümeye hem de hedeflerini büyütmeye devam edeceklerini belirtti.

Prof. Dr. Dağlı, “Başarımızda en büyük katkıyı sağlayan Mütevelli Heyet Başkanımız ve üyelerine, üniversite yönetimime ayrıca büyük özveri ile çalışan tüm ekibime teşekkür ediyorum. Bizleri tercih ederek, üniversitemize yeni katılacak öğrencilerimize de hoş geldiniz diyor, başarılarla dolu bir eğitim hayatı diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

SANKO Üniversitesi

SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik ve Anatomi alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya ile Beslenme ve Diyetetik alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor. Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.