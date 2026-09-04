SAMSUN (İHA) - Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, yeni bir kadro oluşumu içerisinde olduklarını belirterek, süreye ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor'a konuk olacak Samsunspor'da Teknik Direktör Thorsten Fink, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tüm odak noktalarını Kocaelispor'a çevirdiklerinin altını çizen Thorsten Fink, 'Pazar günü oynayacağımız çok önemli bir karşılaşma var. Tüm odak noktam orada. Kulübümüz de zaten transfer dönemiyle alakalı elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor ve bu gece yarısına kadar da işleri yürüteceklerdir. Yarın da kimlerin bizimle olacağı ve ayrılacağı belli olacak. Önümüzdeki karşılaşmaya en iyi şekilde odaklanmış durumdayım ve olabildiğince de iyi bir sonuç almak istiyorum elimde bulunan kadroyla. Sonuç olarak transfer döneminde gidebilecek olan oyuncular var, gelebilecek olan oyuncular var. Bu benim elimde olan bir şey değil. Ben ise elimde olan takımla elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Hem bugün hem yarın takımı en iyi şekilde bu karşılaşmaya hazırlamak istiyorum. Bu transfer dönemlerinin hareketli geçmesi de çok normal bir şey. Hem Genk döneminde hem de önceden bulunduğum kulüplerde de bu tür şeylerin olmuş olması normal. Sonuç olarak biraz daha süreye ihtiyacımız var. Yeni bir kadro yapılanmasıyla yolumuza devam etmeye çalışıyoruz' dedi.

'Fenerbahçe'yi yenmek için doğru zamanda oynamadık'

Fenerbahçe karşılaşmasının zamanlamasına da değinen Fink, 'Elliot Watt'ın geçen seneden kalma bir cezası var. 2 hafta daha bizimle birlikte olamayacak. Ama zaten hâlâ iyi bir kadromuz olduğunu söyleyebilirim. Güçlü bir rakibe, iyi bir rakibe karşı oynayacağız. 6 puan toplamış olan bir rakibe karşı oynayacağız. Full bir statta oynayacağız ve çok iyi bir atmosfer bizi bekliyor olacak. Ama elimde bulunan kadroyla alakalı olumlu düşünceler içerisinde olduğumu da söylemem gerekiyor. Açıkçası Fenerbahçe karşılaşmasında da fena bir performans göstermedik. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir rakibe karşı oynadık. Zaten hemen hemen geçen sene birlikte oynayan oyuncularla oynuyorlar ve bir alışkanlık dönemi geçirmediler. Sonuç olarak hemen hemen geçen seneden kalma bir takımla oynadılar. Belki 1-2 tane oyuncu eklediler, Greenwood da onlardan bir tanesi. 1-2 oyuncu takviyesi yaptılar. Geçen senenin aynısı gibi kadroyla bize karşı oynadılar. Açıkçası onları yenmek için doğru bir zamanda oynadığımızı düşünmüyorum' diye konuştu.

'Ali Diabate başka takıma transfer oldu'

Geçen sezon transfer edilen genç stoper Ali Diabate'nin satıldığını açıklayan Fink, 'Pazar günü ise oynayacağımız karşılaşmayla alakalı hemen hemen seviyelerimizin aynı olduğu takımlar olduğunu söyleyebilirim. Kocaelispor, bizim seviyemize daha yakın bir takım. Biz de özgüvenli bir şekilde oynamaya çalışacağız. Yine transferimiz Oscar Ohlenschlaeger bu karşılaşmada oynayabilecek. En azından kadroda kesin olacağını söyleyebilirim. Belki fazladan bir oyuncumuz daha kadroda olabilir. Marius Mouandilmadji'nin takımla çalışmaları oldu kısmen. Ama açıkçası onu riske etmek istemiyoruz. Çünkü riske edip tekrardan sakatlanması durumunda daha uzun sürecek olan bir sakatlığa itmiş olacağız. Bu sebepten dolayı böyle bir risk almak istemiyoruz. Belki önümüzdeki hafta tekrardan bizimle birlikte olacak. Afonso Sousa geçen hafta da zaten kadrodaydı. Bu karşılaşmada da kadroda olacak. Yunus Emre Çift oynayabilir durumda. Ali Diabate'yi ise takımdan gönderdik, transfer oldu. Tahsin Bülbül ve Eyüp Değirmenci başka takımlara kiralandı. Jaurres Asaomou ve Fatih Kaya ise 2 hafta daha bizimle birlikte olamayacak' şeklinde konuştu.