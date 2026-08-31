Trabzonspor’un ses getiren transferi Mohamed Salah’ın yeni yaşam adresi belli olurken, Yomra ilçesinden yıldız futbolcuya özel bir jest hazırlığı geldi. Salah’ın Kaşüstü Mahallesi’nde yaşayacağı evdeki tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından futbolcunun kısa süre içerisinde ilçeye yerleşmesi bekleniyor.

CADDEYE SALAH’IN ADI VERİLECEK

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’ın önerisiyle, Salah’ın oturacağı konutun bulunduğu caddenin isminin “Mohamed Salah Caddesi” olarak değiştirilmesi planlanıyor.

İsim değişikliği için belediye meclisinde bu hafta karar alınması bekleniyor. Kararın ardından gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla caddenin yeni ismi resmiyet kazanacak.

“YOMRA İÇİN ÖZEL BİR DURUM”

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Salah’ın ilçede yaşayacak olmasının kendileri açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Bıyık, dünyaca ünlü futbolcunun Yomra’da yaşayacak olmasının ilçenin tanınırlığına ve marka değerine katkı sağlayacağını ifade ederek, Salah’ın ismini caddeye vererek bu dönemi ilçenin tarihinde kalıcı hale getirmek istediklerini söyledi.

Başkan Bıyık, Salah’ın yalnızca Trabzonspor açısından değil, Türk futbolu açısından da önemli bir transfer olduğunu vurguladı.

SALAH’IN YOMRA’DAKİ YENİ HAYATI

Mohamed Salah’ın yaşayacağı Kaşüstü Mahallesi’ndeki evde çalışmalar devam ederken, tadilatın kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Salah’ın Trabzon’da yaşamaya başlamasıyla birlikte dünyaca ünlü futbolcunun yeni adresinin bulunduğu Yomra’nın da uluslararası futbol kamuoyunun ilgisini çekmesi bekleniyor.