Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında gündeme gelen yurt dışına kayıt dışı para transferi iddiaları yargıya taşındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BAŞSAVCILIK RESEN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddiaların soruşturulacağı belirtildi. Soruşturmanın, iddiaların tüm yönleriyle incelenmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla başlatıldığı ifade edildi.

GÖKÇEK: "KENDİMİ TÜRK ADALETİNE TESLİM EDİYORUM"

Soruşturma kararının ardından açıklama yapan Melih Gökçek, iddialar karşısında savcılığa gerekli bilgileri vereceğini söyledi. Gökçek açıklamasında, hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili hesap veremeyeceği herhangi bir konu olmadığını belirterek, Türk adaletine güvendiğini ifade etti.

İDDİALARIN MERKEZİNDE ALMANYA'DAKİ ŞİRKET VAR

Gazeteci Murat Ağırel, daha önce yaptığı açıklamalarda Gökçek ailesinin Almanya'da kurulduğu öne sürülen bir şirket üzerinden yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdiğini ve çeşitli gayrimenkul yatırımları yaptığını iddia etmişti.

İddialara göre, Köln merkezli "HAMAG" adlı şirket üzerinden milyonlarca Euro'luk para hareketi yaşandı. Şirket aracılığıyla Düsseldorf'ta bir bina satın alındığı, ayrıca farklı ticari gayrimenkuller için girişimlerde bulunulduğu öne sürüldü.

Ağırel, şirket kayıtları ve çeşitli belgelere dayandırdığı açıklamalarında, söz konusu para trafiğinin kaynağı ve gayrimenkul alımlarına ilişkin dikkat çekici iddialar ortaya koymuştu.

DÜSSELDORF VE LÜKSEMBURG İDDİALARI GÜNDEMDE

Ortaya atılan iddialarda, Düsseldorf'ta 18 daireli bir binanın satın alındığı ve başka bir ticari gayrimenkul için milyonlarca Euro'luk anlaşma yapıldığı öne sürüldü. Ağırel ayrıca Gökçek ailesinin Lüksemburg'daki büyük bir alışveriş merkezi için de görüşmeler yürüttüğünü iddia etti.

Bu iddiaların ardından gözler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya çevrildi.

GÖKÇEK İDDİALARI REDDETTİ

Melih Gökçek ise daha önce yaptığı açıklamalarda Murat Ağırel'in iddialarını reddederek bunların iftira olduğunu savunmuştu. Gökçek, iddialarla ilgili hukuki yollara başvuracağını ve konunun mahkemeye taşınacağını açıklamıştı.

Başlatılan resen soruşturmayla birlikte, kamuoyunda tartışma yaratan iddiaların yargı makamlarınca incelenmesi bekleniyor.