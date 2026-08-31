Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), 2026 sezonu ayçiçeği alımlarına başladı. Üreticilerin hasat dönemindeki finansman ihtiyacını desteklemek amacıyla sezon öncesinde önemli bir kaynak sağlayan birlik, 22 bin üretici ortağına toplam 122 milyon liralık ayni ve nakdi kredi desteği sundu.

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, alım döneminde üreticinin korunmasına yönelik bir fiyat politikası izleneceğini belirterek, piyasa koşulları doğrultusunda üreticiyi mağdur etmeyecek bir fiyat uygulayacaklarını ifade etti.

Rekolte beklentisi yüksek

2026 sezonunda iklim koşullarının geçen yıla kıyasla daha elverişli geçtiğine dikkat çeken Erarslan, özellikle kuraklığın belirgin şekilde yaşanmamasının ayçiçeği üretimine olumlu yansımasını beklediklerini söyledi.

Birlik, bu yıl yaklaşık 35 bin ton ayçiçeği alımı gerçekleştirmeyi planlıyor.

12 kooperatif ve alım merkezinde çalışma

Ayçiçeği alımları yalnızca Karadeniz Bölgesi ile sınırlı kalmıyor. Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Kırıkkale ve Kırşehir'in yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan kooperatif ve alım merkezlerinde de üreticilerden ürün kabulü gerçekleştiriliyor.

KARADENİZBİRLİK, toplam 12 kooperatif ve alım merkezinde sezon çalışmalarını sürdürüyor.

Ayçiçek yağı üretimi de hız kazanacak

Ayçiçeği alımlarının başlamasıyla birlikte birliğin yağ üretim faaliyetlerinin de hızlanması bekleniyor. KARADENİZBİRLİK, üreticilerinden temin ettiği ham maddeyi işleyerek yüzde 100 saf ve helal sertifikalı ayçiçeği yağı üretiyor.

Birlik yönetimi, üreticiden tüketiciye uzanan bu süreçte piyasadaki arzın desteklenmesinin fiyat istikrarına katkı sağladığını belirtiyor. KARADENİZBİRLİK, ayçiçeği piyasasında gerçekleştirdiği alımlarla hem üreticinin korunmasını hem de bölge ve ülke ekonomisine katkı sunmayı amaçlıyor.