Kayserisporlu futbolcu Görkem Sağlam Bursaspor yenilgisi sonrası talihsiz bir yenilgi aldıklarını, hedefleri uğruna mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Kayserispor 2. sıraya geriledi
Kayserispor 2. sıraya geriledi
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Kayserispor'un 28 yaşındaki oyuncusu Görkem Sağlam, 2-1 yenildikleri Bursaspor maçı sonrası sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, 'Bu talihsiz mağlubiyet bizi hedeflerimizden uzaklaştırmayacak' paylaşımında bulundu.

61 sırt numaralı futbolcu paylaşımında, 'Sezona iyi başladık ve ilk 3 maçımızdan galibiyetle ayrıldık. Evimizde aldığımız bu talihsiz mağlubiyet bizi hedeflerimizden uzaklaştırmayacak. Sezon uzun, önümüzde daha çok maç var. Hep birlikte daha güçlü devam edeceğiz inşallah' ifadelerini kullandı.