Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2026 Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da gerçekleştirilen final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu koordinasyonunda düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç sporcular kıyasıya mücadele etti. Palandöken 2000'lik Buz Pisti'nde düzenlenen törende, dereceye giren illere ve sporculara kupaları takdim edildi. Genç sporcuların şampiyonluk coşkusu yaşadığı ödül törenine spor camiasından yoğun katılım sağlandı.

Dereceye giren takımlara kupaları; Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Erzurum Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ufuk Pürütçü, Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Hamdi Işık ve Naci Korucu ile Palandöken 2000'lik Buz Pisti Tesis Amiri Serhat Özbey tarafından verildi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, ANALİG Türkiye Şampiyonası'nın Erzurum'da başarıyla tamamlanmasına katkı sunan başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline teşekkür ederek, şampiyonaya katılan tüm sporcu ve antrenörleri tebrik etti.

Erzurum, Kocaeli, Samsu, Kars ve Ardahan'dan sporcuların katıldığı Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2026 Türkiye Şampiyonası'nda Erzurum açık ara farkla madalyaları topladı.