89 yaşındaki Servet Koçak, 10 Mayıs 2026’da hayatını kaybetti. Ölümünün ardından, 12 Ocak 2022 tarihinde hazırladığı vasiyetname İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından açılarak mirasçılarına tebliğ edildi.

Vasiyetnamede Koçak’ın oğulları Necati ve Recai Koçak hakkında dikkat çeken ifadeler yer aldı. Koçak, iki oğlunu mirasından çıkardığını belirtirken, bunun gerekçesi olarak kendisine ve kızına yönelik olduğunu ileri sürdüğü hakaret, şiddet ve baskı iddialarını gösterdi.

OĞLU HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Koçak, vasiyetnamesinde oğlu Recai Koçak’ın kendisine kalan mirası tükettiğini ve Denizli’deki fabrikayı iflas ettirdiğini öne sürdü. Recai Koçak’ın borçlarının kendisi ve kızı Naciye tarafından karşılandığını belirten Koçak, oğlunun kendisinden para almak amacıyla manevi baskı uyguladığını iddia etti.

Vasiyetnamede ayrıca Necati ve Recai Koçak’ın kendisine ve kızına yönelik hakaret ve şiddet uyguladığı, bazı eşyalarına zarar verdiği ve kendisini toplum içinde zor durumda bıraktığı yönündeki iddialara da yer verildi.

Koçak, oğullarının kendisi hakkında vesayet davası açtığını ve bu süreçte çeşitli hastanelere gitmek zorunda bırakıldığını da ileri sürdü. Mallarına tedbir konulması nedeniyle ekonomik açıdan zor durumda bırakılmaya çalışıldığını iddia etti.

“YANIMA DEFNEDİLMELERİNE RIZAM YOK”

Vasiyetnamenin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Koçak’ın cenazesiyle ilgili talepleri oldu.

Koçak, cenazesinin kızı Naciye tarafından kaldırılmasını ve eşi Cevat Koçak’ın yanına defnedilmesini istedi. Vasiyetnamede Necati ve Recai Koçak’ın aynı mezar yerine defnedilmelerine rızasının bulunmadığı ve oğullarının kendi yanına gömülmemeleri yönündeki isteği açıkça belirtildi.

OĞLU ANNESİNİN ÖLÜMÜNÜ GİZLEDİĞİ İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU

Öte yandan Recai Koçak, annesinin ölümünün kendisi ve kardeşi Necati Koçak’tan gizlendiğini öne sürerek kız kardeşi Naciye Koçak hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Vasiyetnamenin açılmasının ardından Recai Koçak bu kez kendisi ve ailesinin kimliği belirsiz araçlar tarafından takip edildiğinden şüphelendiğini ileri sürerek kız kardeşi hakkında mahkemeye başvurdu. Başvurunun ardından Naciye Koçak hakkında 45 günlük uzaklaştırma kararı verildi.

MİRASTAN ÇIKARMA HUKUKEN MÜMKÜN MÜ?

Miras hukuku uzmanı Avukat ve Arabulucu Handan Bakbak’ın değerlendirmesine göre, miras bırakanın mirasçısını mirastan çıkarabilmesi belirli hukuki şartlara bağlı.

Bakbak, vasiyetnamenin kanunda öngörülen şekil şartlarını taşıması gerektiğini, saklı payının ihlal edildiğini düşünen yasal mirasçıların ise tenkis davası açabileceğini belirtti.

Vasiyetnamenin yasal şartlara uygun olmadığının ileri sürülmesi halinde vasiyetnamenin iptali davasının da gündeme gelebileceği ifade edildi.

Uzman değerlendirmesine göre miras bırakanın mirasçısından ağır zarar görmesi, kendisine yönelik ciddi saldırıların bulunması veya bakım yükümlülüğünün yerine getirilmemesi gibi kanunda öngörülen durumların varlığı halinde mirastan çıkarma gündeme gelebiliyor.

Servet Koçak’ın vasiyetnamesindeki iddiaların hukuki açıdan geçerli olup olmadığı ise yapılacak değerlendirmeler ve olası yargı süreçleri sonucunda netlik kazanacak.