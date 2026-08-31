Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Erzincanlı Batuhan Mumcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyeliğine getirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz atandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığına ise Mehmet Koçyiğit getirildi.

Karar kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyeliklerine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Enes Çakmak, Celalettin Dinçer ve Liman Peker atandı.

DHMİ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine ise kurumun Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Çakmak getirildi.

Erzincanlı Batuhan Mumcu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı görevinden ayrılarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyeliğine atanmış oldu.