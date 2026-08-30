Kadın Milli Takımımız 2026 Akdeniz Oyunları Şampiyonu! Kadın Milli Takımımız, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz Oyunları'nı zirvede tamamladı. Finalde ev sahibi İtalya ile karşılaşan Milli Takımımız, rakibini 25-22, 26-24 ve 25-18’lik setlerle 3-0 mağlup ederek namağlup 2026 Akdeniz Oyunları şampiyonluğuna ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Taranto'daki Palamazzola Spor Salonu’nda oynanan final mücadelesinde Ay-yıldızlılar, baştan sona üstün bir oyun sergiledi. Çekişmeli geçen ilk seti 25-22 önde tamamlayan milliler, ikinci sette zorlanmasına rağmen skoru çevirmesini bilerek 26-24 kazandı. Üçüncü ve son sette rakibine geçit vermeyen milliler, 25-18’lik set skoruyla maçı noktaladı ve salondan zaferle ayrıldı.

Şampiyonluk Yolu ve Tarihsel Başarı

Grup Aşaması: K. Makedonya, Cezayir, Kosova ve Yunanistan’ı mağlup ederek B Grubu’nu lider tamamladı.

Yarı Final: Sırbistan’ı 25-16, 23-25, 25-21 ve 25-22’lik setlerle geçerek finale yükseldi.

Final: Ev sahibi İtalya'yı 25-22, 26-24 ve 25-18'lik setlerle 3-0 yenerek namağlup şampiyon oldu.

Bu büyük başarıyla birlikte Kadın Voleybol Milli Takımımız, Akdeniz Oyunları tarihindeki ikinci altın madalyasını kazandı. Daha önce ilk şampiyonluğunu 2005 yılında İspanya'nın Almeria kentinde elde eden milliler, organizasyon tarihlerinde toplamda 2 altın, 7 gümüş ve 3 bronz madalyaya ulaştı.