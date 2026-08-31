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Suwen Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligin 1. haftasında konuk ettiği Sultanbeyligücü Spor Kulübü'nü 4-3 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar 2026-2027 sezonuna galibiyetle başladı.

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