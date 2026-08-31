Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan TC-TUR uçağı, saat 09.00'da Ankara Etimesgut Havalimanı'ndan Bişkek'e hareket etti.

Erdoğan'ı Ankara Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kırgızistan ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da eşlik ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı'nın Yaşar Güler'in ise İstanbul'daki toplantının ardından Bişkek'e geçmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan, 1 Eylül Salı günü genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumuna hitap edecek ve zirve kapsamında liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Bişkek'te kritik zirve

Zirveye üye ülkelerin yanı sıra gözlemci 2 ülke ve diyalog ortağı 15 ülkeden de temsilcilerin katılması bekleniyor.

Zirvede İran ve Orta Doğu'daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı, uluslararası sistemdeki güç dengeleri, yeni dünya düzeni ve çok kutupluluk gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.

Bunun yanı sıra terörizm, radikalleşme, sınır aşan güvenlik sorunları, ulaştırma koridorları, Orta Koridor ve enerji güvenliği konularının da zirvenin gündeminde yer alması bekleniyor.

Zirve kapsamında yapılacak görüşmelerin ardından alınan kararların Bişkek Bildirisi ile kamuoyuna duyurulması bekleniyor.