Komedyen Deniz Göktaş hakkında, “dini değerleri aşağılama” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma nedeniyle 3 Temmuz’da tutuklama kararı verilmişti. Göktaş’ın tutukluluğuna yapılan itirazı değerlendiren İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi ise tahliye kararı aldı.

Ancak tahliye kararı henüz uygulanmadan Göktaş hakkında yeni bir tutuklama süreci başlatıldı. Komedyen, bu kez aynı gösterisinde yaptığı ve “Daltonlar” çetesine ilişkin olduğu belirtilen esprileri nedeniyle “suçu ve suçluyu övme” suçlamasıyla SEGBİS üzerinden sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Tahliye kararının ardından ikinci tutuklama

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’nde yapılan değerlendirmede Göktaş’ın kaçma ve delilleri karartma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle yeniden tutuklanmasına karar verildi.

Savunmasında herhangi bir suçu veya suçluyu övme kastının bulunmadığını ifade eden Göktaş, sözlerinin tamamen mizahi ve eleştirel nitelikte olduğunu belirtti.

Göktaş savunmasında, komedyen olduğunu ve gösterisindeki ifadelerin Türkiye’deki ekonomik ve sosyal koşullara yönelik mizahi bir eleştiri olduğunu söyledi.

Tutuklamaya gerekçe gösterilen ‘Daltonlar’ esprisi

Göktaş’ın gösterisinde kullandığı bazı ifadeler, yeni soruşturmanın temelini oluşturdu. Komedyenin, bir tetikçi tutulmasına ilişkin yaptığı mizahi anlatımda “Daltonlar” ifadesini kullanması üzerine soruşturma başlatıldı.

Hakimlik, söz konusu ifadelerin yalnızca mizahi bir anlatım olarak değerlendirilemeyeceği kanaatine vardı. Kararda, ifadelerin “Daltonlar Çetesi” olarak bilinen suç grubunun eylemlerini övdüğü, meşru gösterdiği ve suça ulaşmayı kolaylaştırdığı yönünde değerlendirmeye yer verildi.

Böylece hakkında ilk soruşturma kapsamında tahliye kararı verilen Deniz Göktaş, bu karar uygulanmadan farklı bir suçlama kapsamında yeniden cezaevine gönderilmiş oldu.