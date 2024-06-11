Alınan bilgiye göre, sosyal medya paylaşım sitesi Instagram platformunda 'Tarsusemniyet' kullanıcı ismiyle sahte bir hesap açıldığı, bu hesap üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapıldığı tespit edilerek, aynı gün bahse konu hesaba mahkeme kararı ile erişim yasağı getirildi.

Tarsus TEM Büro Amirliği, İstihbarat Büro Amirliği ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordineli çalışması sonucu hesap kullanıcısının B.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Özel Harekat ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alınarak, kullanmış olduğu dijital materyaller ve çok sayıda örgütsel dokümana el konuldu.

Gözaltına alınan B.K. adli işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandasını yapma, silahlı terör örgütü adına suç işlemek, örgütün basın yayın komitesi içerisinde faaliyet yürütmek' suçlarından tutuklanarak, Tarsus Kampus Ceza Evi'ne teslim edildi.