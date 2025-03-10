Alper, 2029’a kadar Holding'in net aktif değerini yüzde 100 artırarak 20 milyar dolara çıkarmayı amaçladıklarını belirtti. Bugün yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde olan net aktif değerlerinin, önümüzdeki 5 yıl içinde bu önemli hedefe ulaşacağını vurguladı.

Zorlu Yılın Ardından Güçlü Performans

2024 yılının dünya ve Türkiye için zorlu bir yıl olduğunu ifade eden Cenk Alper, "Enflasyon-devalüasyon farkı ve diğer ekonomik etkenler, finansal sonuçlarımızı sınırladı. Ancak her çeyrekte hedeflerimize daha da yaklaşarak, güçlü bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz" dedi. Sabancı Holding’in banka dışı faaliyet kârlılığının arttığına dikkat çeken Alper, zorlu koşullara rağmen yatırımlarını durdurmadıklarını ve 2024’te ciddi projelere imza attıklarını söyledi.

Yenilenebilir Enerji ve Dijital Yatırımlar

Sabancı Holding, 2024 yılında da önemli yatırımlar yapmaya devam etti. Enerjisa Üretim ile Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Alper, "Her hafta 3 rüzgar türbini dikerek, Türkiye’nin enerjisini dönüştürmeye devam ediyoruz. 2024 yılında, Avrupa'nın en büyük kara tipi rüzgar enerjisi projelerinden YEKA RES-2'de önemli adımlar attık" dedi. Ayrıca, dijital iş kolunda önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini, Bulutistan’daki paylarını yüzde 75’in üzerine çıkardıklarını açıkladı.

2025 ve Sonrasına Yönelik Beklentiler

Sabancı Holding CEO’su, 2025 yılının da zorlu geçeceğini öngördüklerini, ancak kararlı bir şekilde yatırımlarına devam edeceklerini belirtti. "Güçlü bir bilançomuz var ve yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" diyen Alper, 2024 yıl sonu itibarıyla net borç/FAVÖK oranının 1,4 olduğunu ve bu durumun holdingin manevra kabiliyetini artırdığını ifade etti. 2024 yılı itibarıyla nakit pozisyonlarının 12,4 milyar TL olduğunu belirten Alper, "Sakıp Sabancı’nın dediği gibi, 'Yatırım yap' diyen bir bilançomuz var" şeklinde konuştu.

Sürdürülebilirlik ve Teknoloji Yatırımları

Cenk Alper, Sabancı Holding’in hedeflerini sadece ekonomik büyüme ile sınırlı tutmadıklarını, aynı zamanda sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve teknoloji alanlarında da yatırımlar yapmaya devam ettiklerini söyledi. "Dijital ve sürdürülebilir işler kurarak milyar dolarlık işler yaratmayı hedefliyoruz" diyen Alper, Sabancı Ventures aracılığıyla yapılan yatırımlar ve küresel teknoloji ağlarındaki aktif rolleri hakkında da bilgi verdi. Sabancı'nın teknoloji alanındaki yatırımlarının, gelecekteki iş dünyasında önemli bir yer tutacağını ifade etti.

Dünya Çapında Başarı

Son olarak, Sabancı Holding’in global ölçekteki başarısına dikkat çeken Cenk Alper, Time Dergisi’nin "Dünyanın En İyi Şirketleri" listesinde yer aldıklarını duyurdu. Alper, “Büyüme, ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) skorları ve çalışan memnuniyetini dikkate alan bu listeye girmek, Sabancı için büyük bir gurur kaynağıdır" dedi. Ayrıca, son 5 yılda BIST30 endeksinde kaydedilen yüzde 700’lük artışı ve Sabancı hisselerinin yüzde 950 oranındaki değer kazanımını örnek göstererek, şirketin doğru yolda ilerlediğini vurguladı.

Sabancı Holding, önümüzdeki yıllarda küresel bir oyuncu olarak büyümeye devam ederken, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanındaki güçlü stratejileriyle de sektördeki liderliğini pekiştirmeyi planlıyor.