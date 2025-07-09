Şahin, “RTÜK’ün ilke kararları şeffaftır, yapılan değerlendirmeler yasal çerçevede ve uzun süredir süregelen uyarılara rağmen alınmıştır” ifadelerini kullandı.

RTÜK’ün son cezai kararları, medya ve siyaset dünyasında yoğun eleştirilere yol açarken, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya üzerinden kamuoyuna yönelik bir bilgilendirme yaptı. Şahin, bazı çevrelerce gündeme getirilen eleştirileri “dezenformasyon” olarak nitelendirdi.

“Yapıcı uyarılara rağmen ihlaller sürdü”

Açıklamasında, cezaların bir anda verilmediğini vurgulayan Şahin, Halk TV, Sözcü TV ve Tele1’in uzun süredir “ağır ve kasıtlı” yayın ihlalleri gerçekleştirdiğini, bu nedenle defalarca uyarıldıklarını belirtti. Şahin, “Yapıcı uyarılara rağmen ihlallerin devam etmesi nedeniyle bu yaptırımlar kaçınılmaz olmuştur” dedi.

“Bazı çevreler RTÜK üzerinden popülarite elde etmeye çalışıyor”

Şahin, bazı siyasetçilerin ve yayın kuruluşlarının RTÜK’ü hedef alarak “popülarite” ve “görünürlük” elde etmeye çalıştığını öne sürdü. Bu çevrelerin cezaları kamuoyuna "bir anda verilmiş kararlar" gibi yansıttığını ancak bu durumun gerçeği yansıtmadığını savundu.

"Tüm yayıncılarımızı kanuna uygun davranmaya davet ediyoruz"

RTÜK Başkanı açıklamasında şu mesajı verdi:

“Bir kez daha hatırlatıyoruz; RTÜK’ün ilke kararları şeffaftır, 6112 sayılı Kanun hükümleri tartışmasızdır, mahkeme kararları ortadadır. Bu vesileyle tüm yayıncılarımızı kanuna ve ilgili mevzuata uygun yayın yapmaya davet ediyoruz.”

RTÜK'ün verdiği yayın durdurma cezaları bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi. Halk TV ve Sözcü TV 10 gün boyunca yayın yapamayacak, Tele1’in ise beş programı ekranlara gelmeyecek.