CHP’ye Katılım ve Helalleşme Mesajı

Son dönemde siyasi partiler arasındaki milletvekili geçişleri sürerken, Demokrat Parti’den istifa eden Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, CHP saflarına katıldı. TBMM’de düzenlenen CHP grup toplantısında, iki milletvekiline rozetlerini bizzat Özgür Özel taktı.

Enginyurt, yaptığı konuşmada geçmişte CHP’ye yönelik sert eleştirileri olduğunu hatırlatarak, “Sayın Özgür Özel’le biz helalleştik. Bugün burada bize gönlünü açan CHP’lilere teşekkür ediyorum. Ancak helalleşemeyenler var. Soma’dakilerle, İliç’le, Bolu’daki felaketlerde hayatını kaybedenlerle helalleştiniz mi?” diye sordu.

Salih Uzun ise CHP’ye katılım gerekçesini “Bugün yapılacak tek şey birleşme, dayanışma ve birlikte mücadele etmek. Ayrı ayrı değil, birlikte direnmeliyiz” sözleriyle açıkladı.

CHP’nin TBMM’deki Vekil Sayısı Arttı

Geçtiğimiz hafta DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf’ın CHP’ye katılımının ardından, Enginyurt ve Uzun’un da CHP’ye geçmesiyle partinin TBMM’deki milletvekili sayısı 133’e yükseldi.

Enginyurt, CHP’ye katılımının sinyalini dün akşam çıktığı bir televizyon programında vermiş, sabah saatlerinde ise sosyal medya hesabından “Bugün güzel bir gün olacak ve her gün güzel olsun diye mücadeleye devam” paylaşımında bulunmuştu.

Muharrem İnce CHP’ye Dönüyor mu?

Öte yandan, geçtiğimiz yıllarda CHP’den ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce’nin de “baba ocağına” dönüş hazırlığında olduğu iddiaları gündemde. CHP içinde birleşme ve helalleşme vurgusunun arttığı bu süreçte, İnce’nin partiye dönüşüyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.