Sektör kaynaklarına göre, motorin fiyatına önümüzdeki Salı günü 6 TL civarında bir zam yapılacak. Bu artış, motorin ile benzin arasındaki farkın 15 TL’ye çıkmasına yol açacak.

Petrol Fiyatları ve Küresel Riskler

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve İran’ın karşılık vermesiyle Orta Doğu’daki gerilim sürüyor. Savaş ve belirsizlik, Brent petrolün varil fiyatının 110 dolara kadar yükselmesine neden olurken, bu durum akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor.

ÖTV Kotasının Dolması Tarihi Zam Getirdi

Daha önce akaryakıttaki fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla uygulanan eşel mobil sistem, petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş nedeniyle artık devre dışı kaldı. Sistem, zamların yüzde 75’ini ÖTV’den karşılayıp yüzde 25’ini pompaya yansıtıyordu. Ancak motorindeki son zamda ÖTV kotası doldu ve bu nedenle dün motorine tek seferde 5 lira 18 kuruşluk bir zam yansıtıldı. Bu rakam, tarihin en yüksek pompa fiyatı artışı olarak kayıtlara geçti.

Motorin 80 Liraya Çıkabilir

Sektör yetkilileri, önümüzdeki zammın ardından motorin fiyatının Batı şehirlerinde 77–78 TL, Doğu ve Güneydoğu’daki illerde ise 80 TL civarına yükselebileceğini belirtiyor. Böylece motorin ve benzin arasındaki fiyat farkı 15 TL’ye ulaşacak.