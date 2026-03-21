Kış aylarının sonuna doğru gelen yağmurlar, özellikle uzun süredir düşük seviyelerde seyreden barajlarda toparlanma sağladı. Uzmanlar, yağışların devam etmesi halinde doluluk oranlarında artışın sürebileceğine dikkat çekiyor.

Baraj bazında doluluk oranları ise şöyle:

Alibey Barajı: yüzde 37,18

Büyükçekmece Barajı: yüzde 34,88

Darlık Barajı: yüzde 64,49

Elmalı Barajı: yüzde 87,71

Istrancalar Barajı: yüzde 36,57

Kazandere Barajı: yüzde 53,66

Pabuçdere Barajı: yüzde 28,19

Sazlıdere Barajı: yüzde 29,79

Terkos Barajı: yüzde 30,43

Ömerli Barajı: yüzde 69,89

Özellikle Elmalı ve Ömerli barajlarındaki yüksek doluluk oranları dikkat çekerken, Pabuçdere ve Sazlıdere gibi bazı barajlarda seviyelerin hâlâ düşük olduğu görülüyor.

Yetkililer, yağışların olumlu etkisine rağmen su tasarrufunun önemini koruduğunu vurgulayarak, vatandaşlara bilinçli tüketim çağrısını sürdürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından paylaşılan haftalık hava tahminine göre İstanbul’da yağışlı hava etkisini sürdürecek. Açıklamada, önümüzdeki günlerde kent genelinde kapalı havanın hakim olacağı ve aralıklarla yağmur geçişlerinin yaşanacağı belirtildi.

Kuzeyli yönlerden (poyraz) esecek rüzgarın zaman zaman 30-65 km/s hızla fırtına şeklinde etkili olması beklenirken, bu sistemin özellikle su kaynakları açısından olumlu katkı sağlaması öngörülüyor.

Öte yandan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre 21 Mart itibarıyla İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 47,59’a yükselmişti. Uzmanlar, devam eden yağışların baraj seviyelerinde kademeli artışı destekleyebileceğini ifade ediyor.

6 günlük hava tahmini ise şöyle: