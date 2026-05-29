Markanın Çin pazarı için özel olarak geliştirdiği şarj edilebilir hibrit (PHEV) modeli Passat ePro, dudak uçuklatan menzil performansıyla otomotiv dünyasında tüm dikkatleri üzerine çekti. Tam şarj ve tek depo yakıtla tam 1468 kilometre yol kat edebilen araç, Türkiye standartlarında İstanbul’dan yola çıkıp hiç durmadan Diyarbakır’a ulaşabilecek bir verimlilik sunuyor.

İşte SAIC-Volkswagen iş birliğiyle üretilen ve sektörde taşları yerinden oynatması beklenen yeni Passat ePro’nun öne çıkan özellikleri:

Tek Şarj ve Tek Depoyla 1468 Kilometre Menzil

Volkswagen’in güncel tasarım felsefesini güçlü bir mühendislikle harmanlayan Passat ePro, özellikle uzun yolculuklarda ezber bozmaya hazırlanıyor. Araç, yüksek verimlilik odaklı hibrit sistemi sayesinde batarya ve yakıt hücrelerini en optimize şekilde kullanıyor. Sürdürülebilir mobilite ile yüksek menzili tek bir gövdede buluşturan model, sürücülere durmaksızın uzun mesafeler kat etme özgürlüğü tanıyor.

Hem Güçlü Hem Ekonomik: Hibrit Motor Seçenekleri

Yeni Passat ePro, kaputunun altında hem performansı hem de yakıt tasarrufunu maksimuma çıkaran çift motorlu bir kombinasyon barındırıyor:

Benzinli Motor: 1.5 litrelik EA211 turbo benzinli motor (129 beygir güç)

Elektrikli Motor: 197 beygir güç üreten elektrikli motor

Batarya Kapasitesi: 22 kWh

Şanzıman: TQ251 şanzıman sistemi

Bu entegre altyapı sayesinde araç, son derece düşük yakıt tüketim oranlarına imza atarken, vites geçişlerini hissettirmeyen sarsıntısız ve konforlu bir sürüş deneyimi vadediyor.

Heybetli Tasarım ve Dijital Kabin Deneyimi

5.017 mm’lik uzunluğuyla oldukça kalıplı ve güçlü bir duruş sergileyen Passat ePro, estetik detaylarıyla da göz dolduruyor. İnce şerit LED far yapısı, bagaj kapağı boyunca kesintisiz uzanan arka ışık bandı ve aydınlatmalı modern Volkswagen logosu, aracın fütüristik tasarım dilini gözler önüne seriyor.

İç mekanda ise teknoloji ve ferahlık ön planda tutulmuş:

10.3 inç büyüklüğünde dijital gösterge paneli

12.9 inç multimedya ekranı

Ön yolcu koltuğunun önüne konumlandırılan üçüncü bağımsız ekran

Yatay mimariye sahip bütünleşik konsol tasarımı, kabin içerisindeki genişlik ve premium hissiyatı üst seviyeye taşıyor.

Resmi Lansman Günü Geldi

Sektörde büyük bir merakla beklenen yeni Passat ePro ve onunla aynı genleri paylaşan SUV kardeşi Tiguan L ePro modellerinin resmi lansmanı bugün (29 Mayıs) gerçekleştiriliyor. Çin pazarının ardından bu yüksek menzilli hibrit teknolojisinin küresel pazarlara ne zaman açılacağı ise şimdiden otomotiv kulislerinin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor.