İtalyanca "ışık" anlamına gelen ve "Luce" adı verilen model, hem radikal tasarım çizgileri hem de 550.000 euroluk (yaklaşık 29,4 milyon TL) yurt dışı satış fiyatıyla otomobil dünyasında büyük bir tartışma başlattı.

Apple’ın Eski Tasarım Şefinden Sıra Dışı Dokunuş

Ferrari Luce’un tasarımı, Apple’dan ayrıldıktan sonra Jony Ive ve Marc Newson tarafından kurulan ünlü tasarım stüdyosu LoveFrom’un imzasını taşıyor. Geleneksel Ferrari çizgisinden tamamen ayrılan model; 4 kapılı, 5 koltuklu ve 600 litrelik geniş bagaj hacmine sahip bir Grand Tourer (GT) olarak şekillendirildi.

Gövde yapısında 360 Modena ve 458 Italia modellerinden esintiler barındıran Luce, markanın yol otomobilleri arasındaki en düşük sürtünme katsayısına sahip. Karşılıklı açılan kapıları, aerodinamik 23 ve 24 inçlik dev jantları ve cam ağırlıklı tavanıyla araç, geleneksel bir süper otomobilden ziyade geleceğin lüks konseptlerini andırıyor.

1.035 Beygir Güç ve F1 Teknolojisi

Tamamen Ferrari bünyesinde geliştirilen ve her tekerleğe bağımsız güç veren 4 elektrik motoru, araca toplamda 1.035 beygir gücü (772 kW) sağlıyor. F1 teknolojisinden türetilen bu özel motor altyapısı sayesinde 2,2 tonluk ağırlığına rağmen Ferrari Luce, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2,5 saniyede tamamlıyor. Aracın maksimum hızı ise 310 km/s olarak açıklandı.

Sürüş Keyfi İçin Özel "Gitar Amfisi" Sistemi

122 kWh kapasiteli bataryasıyla tek şarjla 530 kilometre menzil sunan Luce, hızlı şarj tarafında da 350 kW destekliyor. Çoğu elektrikli araç üreticisinin aksine yapay motor sesi kullanmayı reddeden Ferrari, arka aksa yerleştirdiği sensörlerle mekanik titreşimleri topluyor ve bunu adeta bir gitar amfisi gibi işleyerek kabine benzersiz bir akustik olarak yansıtıyor.

Dokunmatik ekran çılgınlığına kapılmayan iç mekanda ise geri dönüştürülmüş alüminyum, deri ve cam detaylar ile fiziksel düğmeler ağırlığını koruyor. İlk teslimatlarının 2026'nın son çeyreğinde başlaması planlanan Ferrari Luce, lüks segmentte şimdiden ezberleri bozmuş durumda.