Soruşturmanın Kapsamı Genişletildi

Kurul, Şubat 2025'te başlattığı ilk soruşturmada Apple, Destek Bilişim, Easycep, Getmobil ve HB Bilişim’in, Apple markalı ürünlerin yeniden satış fiyatlarını ve geri alım fiyatlarını belirlemeye yönelik rekabeti sınırlayıcı davranışlarda bulunup bulunmadığını incelemeye almıştı. Ancak yeni gelişmeyle birlikte soruşturmanın kapsamı genişletildi ve sektörde önemli yer tutan başka firmalar da sürece dahil edildi.

Yeni soruşturma kapsamında Apple ile birlikte Troy (Artı Bilgisayar), Easycep, Gürgençler, HB İletişim, Fintegre Teknoloji, MediaMarkt ve Teknosa da yer alıyor. Bu şirketlerin, Apple’ın yönlendirmesiyle veya iş birliği içinde, özellikle geri alım fiyatlarının belirlenmesinde ve rekabete hassas verilerin paylaşımında koordinasyon sağlayarak rekabeti kısıtlayıcı uygulamalara başvurmuş olabilecekleri değerlendiriliyor.

Fintegre Platformu Mercek Altında

Soruşturmanın merkezindeki unsurlardan biri de Fintegre Teknoloji’ye ait geri alım işlem platformu. Apple’ın ve yeniden satıcılarının bu sistem üzerinden rekabete hassas veriler paylaştığı ve bu durumun piyasada fiyat koordinasyonuna yol açtığı iddiası üzerinde duruluyor. Fintegre aracılığıyla aktarılan verilerin, farklı teşebbüsler arasında örtülü anlaşmalara zemin hazırlamış olabileceği ifade ediliyor.

Kuruldan Birleşik Soruşturma Kararı

Rekabet Kurulu, 10 Mayıs 2025 tarihli toplantısında, mevcut delil ve değerlendirmeler doğrultusunda Apple, Troy, Easycep, Gürgençler, HB İletişim, Fintegre, MediaMarkt ve Teknosa hakkında yeni bir soruşturma açılmasına karar verdi. Ayrıca bu yeni soruşturmanın, 27 Şubat 2025’te başlatılan ve halen devam eden soruşturmayla birleştirilerek yürütülmesine hükmedildi.

Rekabet Kurumu'nun bu adımı, teknoloji devlerinin ve onların ticari iş ortaklarının Türkiye pazarındaki uygulamalarının titizlikle denetlendiğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki süreçte yapılacak incelemeler ve elde edilecek bulgular, hem geri alım pazarındaki rekabet yapısının netleşmesine hem de olası yaptırımların belirlenmesine zemin hazırlayacak.