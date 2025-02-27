Bereketli Besin Bakliyat

44 yıldır Türkiye’nin dört bir yanındaki tüketicilerine doğal, besleyici ve sağlıklı baklagiller sunan Reis Gıda, Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapıyor. Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, bakliyatların Ramazan sofralarındaki yerini şöyle açıklıyor:

“Ramazan ayı boyunca beslenme düzenimiz değişiyor. Uzun süreli açlığın ardından vücudun ihtiyacı olan protein, lif ve karbonhidrat dengesini sağlamak büyük önem taşıyor. İşte tam da bu noktada, baklagiller mükemmel bir alternatif sunuyor. Yüksek protein ve lif içeriği sayesinde uzun süre tokluk hissi sağlarken, sindirim sistemini de destekliyor. Aynı zamanda ekonomik ve lezzetli olmasıyla Ramazan sofralarının vazgeçilmezi oluyor.

Baklagiller, besleyici olduğu kadar bereketli de bir besin grubudur. Küçük miktarlarla büyük porsiyonlar hazırlanabilir, bu da daha fazla kişinin doyurulmasını sağlar. Örneğin: 1 kg kırmızı mercimekten yaklaşık 35 kase çorbaya hazırlanır. 1 kg nohuttan 18 porsiyon yemek yapılabilir. 1 kg kuru fasulyeden ise 21 porsiyon yemek hazırlanabilir. Bu hesaplamalar, bakliyatların sadece besleyici değil, aynı zamanda son derece bereketli olduklarını da gözler önüne seriyor. Bir kg pirinçten 17 porsiyon pilav elde edilir bir kg pilavlık bulgur da 15 porsiyon bulgur pilavına denk gelir.

Ramazan ayında sofraların bolluk ve bereketle donatılmasında bakliyatların yanı sıra pirinç ve bulgur da önemli bir rol oynar. Hem ekonomik hem de besleyici özellikleriyle iftar ve sahur öğünlerinde sıkça tercih edilen bu temel gıdalar, Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alır.

Ramazan Ayında Gıdanın Değerini Bilmek ve İsrafı Önlemek

Ramazan ayında sofralarımıza gelen gıdaların kıymetini bilmek ve israfı önlemek büyük önem taşıyor. Türkiye İsraf Önleme Vakfı’na (TİSVA) göre, her yıl yaklaşık 26 milyon ton gıda israf ediliyor. Bir yanda bu kadar büyük bir israf yaşanırken, diğer yanda milyonlarca insan açlıkla mücadele ediyor.

Ramazan ayı, bu gerçeği hatırlamak, paylaşmanın önemini vurgulamak ve ihtiyaç sahiplerine destek olmanın anlamını derinden hissetmek için en kıymetli zamanlardan biridir. Dayanışmanın güçlendiği, sofraların bereketle paylaşıldığı manevi değerleri yüksek bu ay, bilinçli tüketim alışkanlıklarının benimsenmesi için de önemli bir fırsattır. Ramazan’ın ruhuna uygun olarak, sofralarımızdaki her lokmanın kıymetini bilmeli, israfı en aza indirerek daha fazla insanın sağlıklı gıdaya ulaşmasına katkı sağlamalıyız. Yemek planlaması yaparak ihtiyacımız kadar gıda satın almak, artan yemekleri değerlendirmek ve gıda bağışında bulunmak gibi basit ama etkili adımlar atabiliriz.

Ramazan, sadece iftar sofralarının etrafında değil, gönüllerde de birlik oluşturan mübarek bir aydır. Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet REİS, bu anlamlı döneme ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan, paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin ayıdır. Bu yıl Mart başında başlayan mübarek Ramazan ayını 2025 yılı Şubat başında belirlediğimiz fiyatlarla Ramazan bayramı sonuna kadar sabit tutarak bu geleneğimizi devam ettiriyoruz. Amacımız, herkesin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını temin etmek.”

Ramazan ayı, küçük bir iyiliğin büyük bir sevince dönüştüğü, paylaşmanın gönülleri yakınlaştırdığı özel bir zaman dilimidir. Reis Gıda olarak, bu dayanışma kültürünü yaşatmak ve toplumsal birlikteliğe katkıda bulunmak adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz.