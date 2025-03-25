İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1738 iş yerinin yanıtları doğrultusunda hesaplanan endeksin detaylarına bakıldığında, genel gidişat, gelecek üç ayda üretim hacmi, mevcut mamul mal stoku, toplam sipariş miktarı ve istihdam konularındaki olumlu beklentilerin endeksin yükselişine katkı sağladığı görüldü. Öte yandan, gelecek üç aya yönelik ihracat sipariş miktarı ile sabit sermaye yatırım harcaması beklentilerinin ise azalış yönlü etki yaptığı tespit edildi.

Reel Kesim Güveni Yükseliyor Mevsimsellikten arındırılmamış RKGE ise Şubat ayına göre 1,7 puan artarak 104,1 seviyesinde gerçekleşti. Son üç aya ilişkin değerlendirmeler, iç piyasa sipariş miktarındaki azalışın güçlendiğini, ancak ihracat sipariş miktarında azalış bildirenlerin oranının zayıfladığını ortaya koydu. Ayrıca, mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu, mevcut mamul mal stok seviyelerinin ise normallerin üzerinde bulunduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı gözlendi.

Gelecek Üç Aya Yönelik Beklentiler Önümüzdeki üç aya dair beklentiler incelendiğinde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenlerin oranında yükseliş kaydedilirken, ihracat siparişlerindeki artış beklentisinin zayıfladığı görüldü. Gelecek üç aya ilişkin istihdam artışı beklentileri güçlenirken, sabit sermaye yatırım harcamalarına yönelik artış beklentilerinin zayıfladığı tespit edildi.

Maliyetler açısından bakıldığında, son üç ayda artış olduğunu bildirenlerin oranında yükseliş gözlemlenirken, gelecek üç ayda maliyetlerin artacağı yönündeki beklentilerin zayıfladığı belirlendi. Bununla birlikte, satış fiyatlarında artış bekleyenlerin oranında yükseliş olduğu ifade edildi.

ÜFE Beklentisi Yüzde 38,6'ya Geriledi Reel kesimin gelecek on iki aylık dönemde yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi, önceki aya kıyasla 1,0 puan gerileyerek yüzde 38,6 seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca, sanayi dalındaki genel gidişata ilişkin kötümser değerlendirmelerin önceki aya göre zayıfladığı tespit edildi.

Genel olarak değerlendirildiğinde, Mart ayında reel kesimde güven ortamının korunduğu ve üretim hacmi ile iç piyasa siparişlerindeki olumlu beklentilerin destekleyici olduğu gözlemlendi. Ancak ihracat siparişlerindeki zayıflama ve yatırım harcamalarına yönelik temkinli duruş dikkat çekiyor.