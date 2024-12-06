"Şerefsizlik" İfadesi Mahkemeye Taşındı

Kütahyalı, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yaptığı yorumlarda İmamoğlu’nu hedef alarak ağır ithamlarda bulunmuştu. İmamoğlu, bu ifadelerin kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle hukuk mücadelesi başlatmıştı.

Mahkeme Kararı

İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı değerlendirerek Kütahyalı'nın ifadelerinin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığına ve İmamoğlu'nun kişilik haklarını ihlal ettiğine hükmetti.

Savunma Yetersiz Kaldı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı, müvekkilinin sözlerinin gazetecilik mesleğinin gereği olduğunu ve hakaret içermediğini savundu. Ancak mahkeme, bu savunmayı yeterli bulmayarak Kütahyalı'nın tazminat ödemesine karar verdi.

Bu karar, siyasetçiler ve kamuya mal olmuş kişilere yönelik hakaret içerikli ifadelerin yargı sınırlarını aşamayacağına dair önemli bir örnek teşkil etti.