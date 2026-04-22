“Tütün ve Elektronik Sigara Yasası” adıyla kabul edilen düzenleme, yalnızca sigarayla sınırlı değil. Elektronik sigara ve nikotin ürünlerine yönelik de ciddi kısıtlamalar getiriliyor. Buna göre bu ürünlerin satışı, reklamı, ücretsiz dağıtımı ve indirimli kampanyaları da yasak kapsamına alınacak.

İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, düzenlemeyi “önleyici sağlık politikalarında tarihi bir adım” olarak nitelendirerek, “Bu reform hayat kurtaracak, NHS üzerindeki baskıyı azaltacak ve daha sağlıklı bir toplum inşa edecek” ifadelerini kullandı.

Resmi tahminlere göre ülkede sigara, her yıl yaklaşık 64 bin ölüme ve 400 bin hastaneye yatışa neden oluyor. Bunun sağlık sistemine maliyeti yılda 3 milyar sterlin, ekonomiye toplam yükü ise 20 milyar sterlini aşıyor.

Yeni düzenlemenin, Kral III. Charles’ın onayına sunulmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. İngiltere, daha önce tek kullanımlık elektronik sigaraları da yasaklamıştı.