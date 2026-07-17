İsrail Parlamentosu (Knesset), 27 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde son oturumunu yaparak feshedildi. Milletvekillerinin oy birliğiyle kabul ettiği yasa tasarısıyla meclisin görev süreci resmen tamamlanırken, parlamentonun seçimlere kadar yeniden toplanmayacağı açıklandı.

1988'den Sonra Bir İlk

İsrail siyasetinde koalisyon krizleri ve erken seçimlerin sık yaşanması nedeniyle hükümetlerin tam görev süresini tamamlaması oldukça nadir görülüyor. Bu nedenle mevcut meclisin dört yıllık görev süresini eksiksiz tamamlaması, 1988 yılından bu yana bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Meclis Başkanı Amir Ohana, kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, dört yıllık süreç boyunca dokuz bütçe ve yüzlerce yasal düzenlemenin hayata geçirildiğini belirterek milletvekillerine teşekkür etti.

Netanyahu İlk Kez Tam Dönemi Tamamladı

Ülke tarihinin en uzun süre görev yapan başbakanı olan Binyamin Netanyahu da siyasi kariyerinde önemli bir eşiği geride bıraktı. Görev süresi sınırı bulunmayan Netanyahu, 2022-2026 dönemindeki hükümetiyle ilk kez dört yıllık görev süresini erken seçime gitmeden tamamlamayı başardı.

İsrail'de Erken Seçimler Siyasi Geleneğe Dönüştü

Son yıllarda siyasi istikrarsızlığın öne çıktığı İsrail'de seçmenler 2019-2022 yılları arasında tam beş kez sandık başına gitmişti. İsrail Demokrasi Enstitüsü verilerine göre ülkede ortalama her 2,4 yılda bir genel seçim düzenleniyor. Bu oran, İsrail'i OECD ülkeleri arasında seçimlerin en sık yapıldığı ikinci ülke konumuna getiriyor.

27 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimlerin, yeni hükümetin oluşumu ve ülkenin siyasi dengelerinin yeniden şekillenmesi açısından kritik önem taşıdığı değerlendiriliyor.