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Mahruki hakkında başlatılan soruşturma, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle açılmıştı. Soruşturma süreci kapsamında gözaltına alınan Mahruki'nin tutuklanmasıyla birlikte adli süreç cezaevinde devam edecek.

Hakimlik, savcılığın talebini kabul ederek Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına karar verdi. Böylece Mahruki, hakkındaki soruşturma kapsamında cezaevine gönderildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Mahruki'nin sosyal medya paylaşımı üzerine "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mahruki, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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