19 Temmuz Pazar günü New Jersey Stadyumu'nda oynanacak Arjantin - İspanya finalinin ardından kupayı kaldıracak takım, madalya ve kupanın yanı sıra özel tasarlanmış şampiyonluk yüzüklerine de sahip olacak. NBA ve NFL gibi organizasyonlarda uzun yıllardır kullanılan bu gelenek, ilk kez FIFA Dünya Kupası'nda uygulanacak.

Sadece 2026 adet üretilecek

FIFA'nın duyurusuna göre şampiyonluk yüzüğünden toplam 2026 adet üretilecek. Bunların 30'u şampiyon takımın oyuncuları ve teknik ekibine verilirken, kalan 1.996 yüzük ise resmi lisanslı koleksiyon ürünü olarak dünya genelindeki futbolseverlerin satışına sunulacak.

Şampiyon takıma özel tasarım

Yüzüğün bir yüzünde FIFA Dünya Kupası'nın simgesi yer alırken, diğer yüzü ise kupayı kazanan ülkeye özel olarak tasarlanacak. Her yüzük ayrı seri numarasına sahip olacak, kişiye özel hazırlanacak ve orijinallik sertifikası ile birlikte teslim edilecek.