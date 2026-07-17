Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Dünyanın en iyi sağlık hizmetleri Türkiye'de. Sağlıklı bir toplum olması için uğraşıyoruz. Bu konuda da toplumumuzun özellikle bağımlılık, sigara, tütün gibi alışkanlıklardan uzak durmasını, kilolarına dikkat etmesini ve hareketli yaşamlarını sürdürmesini istiyoruz' dedi.

Sağlık yatırımlarının değerlendirileceği toplantıya katılmak üzere Aydın'a gelen Bakan Memişoğlu'nun ilk durağı Aydın Valiliği oldu. Bakan Memişoğlu'nu Aydın Valisi Osman Varol, AK Parti Aydın milletvekilleri, kurum ve daire müdürleri karşıladı. Yöresel kıyafetli çocuklar tarafından karşılanan Bakan Memişoğlu'na çiçek takdim edildi. Aydın Valisi Osman Varol'dan ilde devam eden hizmetler ve ilin genel durumu hakkında bilgi alan Bakan Memişoğlu, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'Aydın'da sağlık hizmetlerini değerlendireceğiz'

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamında efeler diyarı Aydın'da olmaktan memnun olduğunu ifade eden Bakan Memişoğlu, 'Aydın'da sağlık hizmetlerini değerlendireceğiz. Malum biliyorsunuz çok yakın zaman önce Cumhurbaşkanımız, bin 300 yataklı Aydın Şehir Hastanesi'ni hizmete açtı. Eğitim araştırma olarak hizmetini sürdürüyor. Daha iyi, daha kapsamlı bir sağlık hizmeti için şu anda buradayız. Biliyorsunuz sağlıkta dönüşümle beraber Türkiye, son 24 senede büyük bir hizmet kapasitesi artışına geçti. Sadece Aydın'da 71 tane tesis, bunların yaklaşık 33 tanesi ikinci ve üçüncü basamak. Cumhurbaşkanımız geldiğinde, Şehir Hastanesi'yle beraber Çine ve Didim hastanelerini de hizmete açtı, bir de Ağız Diş Sağlığı'nı. Aydın'da aynı zamanda tarihi olan Atatürk Hastanesi ve Aydın Devlet Hastanesi var. Bir de şu anda Şehir Hastanesi'ne taşınan Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi var. Bunlarla ilgili de planlamaları yapıyoruz. İnşallah Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni daha aktif hale getireceğiz, merkezi bir hastanemiz olacak' dedi.

'Dünyanın en iyi sağlık hizmetleri Türkiye'de'

Dünyanın en iyi sağlık hizmetlerinin Türkiye'de verildiğini söyleyen Bakan Memişoğlu, 'Bunu sunarken de sağlıklı bir toplum olması için uğraşıyoruz. Bu konuda da toplumumuzun özellikle bağımlılık, sigara, tütün gibi alışkanlıklardan uzak durmasını, kilolarına dikkat etmesini ve hareketli yaşamlarını sürdürmesini istiyoruz. Özellikle yaz dönemlerinde insanlarımızın açık havada yürümelerini, egzersiz yapmalarını, sık sık hareketli olmalarını bekliyoruz ki sağlıklı olsunlar. Onun için ben bütün Aydın'a ve Türkiye'ye bunu tavsiye ediyorum. Çünkü burası esasında sağlıklı beslenmenin merkezi. Burası zeytinin, zeytinyağının ve yeşilin, sebzenin en çok yenildiği bölgemiz ve Türkiye'nin de esasında kilo anlamında en sağlıklı bölgesidir. Onun için daha sağlıklı olmaları için aynı zamanda sigarayı da bırakmalarını istiyoruz, tütünü kullanmamalarını istiyoruz ve hareketlerini fazla yapmalarını istiyoruz' açıklamasında bulundu.

Bakan Memişoğlu, Aydın Valiliğini ziyaretinin ardından sağlık hizmetlerinin değerlendirileceği toplantıya katılacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını da ziyaret edecek olan Bakan Memişoğlu'nun Aydın Şehir Hastanesi ile Çine Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunacağı öğrenildi.