Soruşturma kapsamında savcılık tarafından toplam 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet ekiplerinin operasyonunda şu ana kadar 7 kişi gözaltına alınırken, haklarında karar bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında Oğuzhan Uğur, Emre Kartaloğlu, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke yer alıyor. Emre Kartaloğlu'nun emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Eski TÜRMOB Başkanı

Emre Kartaloğlu, CHP'deki görevlerinin yanı sıra, geçmişte Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanlığı görevini de yürütmüştü.

Ahbap raporu detayı

Öte yandan soruşturmaya ilişkin dikkat çeken bir bilgi de ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, Ahbap Derneği'nin 6-28 Şubat 2023 dönemine ait hesaplarına ilişkin hazırlanan raporda herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediği belirtildi.

Soruşturmanın hangi suçlamalar kapsamında yürütüldüğüne ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.