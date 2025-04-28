Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, 8 Mayıs saat 00.00’dan başlayarak 11 Mayıs saat 00.00’a kadar sürecek olan ateşkes kapsamında, Rus kuvvetleri tüm askeri faaliyetlerini durduracak.

Açıklamada, bu kararın, 1945 yılında kazanılan zaferin hatırlanması ve barış mesajının güçlendirilmesi amacıyla alındığı vurgulandı. Moskova yönetimi, ateşkes sürecinde karşı taraftan da aynı anlayışı beklediklerini belirtti.

Putin’in aldığı bu karar, savaşın gölgesinde kalan diplomatik adımlara bir fırsat tanıyabileceği şeklinde değerlendiriliyor. Ancak ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşüp dönüşmeyeceği ise tarafların atacağı yeni adımlara bağlı olacak.