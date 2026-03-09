Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'da Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen halefiyet sürecinde ülkenin en üst makamına seçilen Mücteba Hamaney için bir tebrik mesajı yayımladı. Mesajda, Rusya ve İran arasındaki stratejik ortaklığın kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Putin’den "Cesaret ve Kararlılık" Vurgusu

İran’ın askeri saldırılarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde bu görevi üstlenmenin büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Putin, Mücteba Hamaney’e hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Bu yüksek pozisyondaki göreviniz şüphesiz cesaret ve kararlılık gerektirecektir. Babanızın çalışmalarını gururla sürdüreceğinizden ve İran halkını ciddi sınamalar karşısında bir araya getireceğinizden eminim. Tahran’a sarsılmaz desteğimizi ve İranlı dostlarımızla olan dayanışmamızı bir kez daha ifade etmek isterim."

Rusya lideri, Moskova’nın İran için her zaman "güvenilir bir ortak" kalacağını belirterek mesajını iyi dileklerle sonlandırdı.

Seçim Süreci Nasıl İşledi?

Ali Hamaney’in ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından toplanan Uzmanlar Meclisi, anayasal yetkilerini kullanarak oylamaya gitti. 88 din adamından oluşan ve halk tarafından seçilen bu meclis, oy çoğunluğuyla Mücteba Hamaney’i ülkenin yeni dini lideri olarak belirledi.

Yeni Lider Mücteba Hamaney Kimdir?

1969 yılında Tahran’da doğan Mücteba Hamaney, Ali Hamaney’in ikinci oğlu olarak biliniyor.