Şikarçi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef alarak, “ABD ordusu bugün moralsiz ve çökmüş bir ordudur. Bu ordu, Trump’ın baskısıyla bölgeye girdi. Başkan hayal dünyasında yaşıyor, akıl ve rasyonellikten yoksun ve ulusal çıkarlarını bile gözetmiyor” ifadelerini kullandı.

ABD’nin kararlarının ekonomik ve insani sonuçlarına dikkat çeken Şikarçi, “Bu kararlar ABD ekonomisine milyarlarca dolarlık zarar verirken halkını olumsuz etkiledi. Bu yedi gün içinde ABD ordusunun başına gelenler, tarihte görülmemiş olaylardır ve süreç devam edecek” dedi.

ABD ve İsrail’in giderek zayıfladığına işaret eden Şikarçi, “Sahip oldukları tüm gücü sahaya sürdüler ve işi iki gün içinde bitireceklerini sandılar. Bugün sekizinci gün ve her gün daha da zayıflıyorlar. Bu savaş uzadıkça ABD ve Siyonist rejimin zayıflığı artacak, bizim gücümüz ise güçlenecek” ifadelerini kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) de sert uyarıda bulunan Şikarçi, “ABD ve Siyonist rejimle iş birliği yaparsanız geleceğiniz karanlık olur. Herhangi bir girişimde bulunursanız sizi ezip geçeriz. Altyapınız ve imkanlarınız hedef alınır; düşmanlarımızla mücadelede merhamet göstermeyeceğiz” dedi.

Hürmüz Boğazı ile ilgili iddiaları da yanıtlayan Şikarçi, “Boğazı ne kapattık ne de kapatacağız. Bu su yolu bölgedeki Müslüman ülkelere ait ve küresel ticaret için hayati öneme sahip. Biz her zaman güvenliğini sağladık” ifadelerini kullandı.

Ancak Şikarçi, savaş koşullarında tüm gemilerin güvenliği konusunda garanti verilemeyeceğini belirterek, “ABD ve İsrail gemilerinin geçişine izin verilmeyecek; yalnızca onların bayrağı olan gemiler hedef alınacaktır” dedi.