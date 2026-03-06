Kosova'da cumhurbaşkanının 5 yıllık görev süresinin dün gece sona ermesinin ardından yeni cumhurbaşkanının seçilmesi için toplanan Kosova Meclisi'nde yeterli katılım sağlanamadı.

120 sandalyeli Kosova Meclisi'nde cumhurbaşkanı seçiminin yapılabilmesi için en az 80 milletvekilinin oturuma katılması gerekirken, yeterli sayıya ulaşılamaması nedeniyle oturum ertelendi ve oylama gerçekleştirilemedi. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, düzenlediği basın toplantısında halkın temsilcilerinin dün akşam aldığı karar doğrultusunda ülkenin yeni seçim sürecine girdiğini bildirdi. Bu durumun aslında önlenebileceğini ifade eden Osmani, Kosova'nın çıkarlarının gözetilmemesini büyük bir talihsizlik olarak nitelendirerek "Bu nedenle bugün, anayasal yetkilerim doğrultusunda meclisin feshedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladım" dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ise dün yaptığı açıklamada, yeni cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi gerektiğini belirterek anayasa değişikliği çağrısında bulundu. Osmani, mevcut sistemin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.