Zülfikari, “Eğer petrolün varil fiyatının 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz bu oyunu sürdürün” uyarısında bulundu.

Zülfikari, saldırılarda sivillerin ve sivil altyapının hedef alındığını belirterek, “Suç işleyen ABD ve çaresiz Siyonist rejim, İran’a yönelik saldırıların başlangıcından bu yana masum çocukları, savunmasız kadın ve erkekleri öldürmekten başka bir kazanım elde edememiştir. Son saldırılarında ise yakıt ve enerji altyapısı ile halkın hizmet aldığı merkezleri hedef almışlardır” dedi.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin tüm yakıt, enerji ve kamu hizmeti altyapılarına ilişkin istihbarat bilgisine, saldırı kapasitesine ve bunları tespit etme imkanına sahip olduğunu vurgulayan Zülfikari, “Şimdiye kadar benzer herhangi bir eylemden kaçınmıştır” ifadelerini kullandı.

Bölge ülkelerine de çağrıda bulunan Zülfikari, “İslam ülkelerinin hükümetlerinden, savaşın ve ateşin daha fazla yayılmaması için suç işleyen ABD ve Siyonist rejimi bu insanlık dışı eylemlerden vazgeçirmeleri beklenmektedir. Aksi halde İran’ın altyapısına yönelik saldırılar durdurulmazsa benzer karşılıklar verilecektir” dedi.

Zülfikari, enerji piyasalarına yönelik uyarısını yineleyerek, petrol fiyatlarının 200 doları aşması durumunda İran’ın sert karşılık verebileceğini belirtti.