Üç Hafta Önceden Uyarıda Bulunmuştu

Katıldığı bir YouTube programında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Üşümezsoy, özellikle Silivri ve Kumburgaz bölgelerine dikkat çekerek burada 6.0 ila 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelebileceğini ifade etmişti. Üşümezsoy açıklamasında, “Kumburgaz ve Silivri’de 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Heyelanlı bölgeler de harekete geçebilir. Bu nedenle dikkatli olunmalı,” demişti.

“Deprem İstanbul’da Değil, Silivri Fayı’nda Gerçekleşti”

Bugün yaşanan depreme ilişkin yeni bir değerlendirme yapan Üşümezsoy, sarsıntının İstanbul merkezli değil, Silivri Çukuru’ndaki fay hattında gerçekleştiğini belirtti. 2019 yılında meydana gelen 5.7’lik depremlerin de aynı fay üzerinde olduğunu hatırlatan Üşümezsoy, bu bölgedeki fayın Marmara’daki tek aktif ve riskli fay hattı olduğunu vurguladı.

“Bir 6.2’lik Deprem Daha Olabilir”

Aynı büyüklükte bir depremin daha yaşanabileceğine işaret eden Üşümezsoy, bunun yakın bir gelecekte beklenmediğini ifade etti. Marmara’daki tarihsel depremleri hatırlatan uzman, 1894 ve 1912 yıllarında yaşanan depremlerin ardından kırılmayan tek fayın Silivri açıklarındaki bu segment olduğunu söyledi. “Bu fay ne Adalar’a kadar uzanır ne de büyük bir İstanbul depremi üretir” diyerek kamuoyundaki bazı endişelere karşı net bir dille konuştu.

“Büyük Deprem Riski Yok, Panik Yapılmamalı”

Halkın panik yapmaması gerektiğini vurgulayan Üşümezsoy, İstanbul’daki yapıların büyük çoğunluğunun bu tür depremlere dayanıklı olduğunu, ancak heyelan riski taşıyan bölgeler için dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi. “Artçı sarsıntılar olabilir ancak büyük bir yıkım beklenmiyor” diyerek süreci sakin karşılamak gerektiğini söyledi.

“Marmara'da Büyük Deprem Beklentisi Abartılıyor”

Bazı uzmanların Marmara’da her 250 yılda bir büyük deprem olacağı yönündeki görüşlerine de sert çıkan Üşümezsoy, “Bu tür söylemler tarihsel verilerle örtüşmüyor. İstanbul’da en büyük deprem 1894’te oldu. 1766’dan bu yana büyük deprem olmadı demek, tarihi çarpıtmak olur,” ifadelerini kullandı.

“Tahminim Nokta Atışı Gerçekleşti”

Son olarak, yaptığı uyarının birebir gerçekleştiğini belirten Üşümezsoy, “Silivri Fayı’nın 6 ila 6.5 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeli taşıdığını söyledim ve bugün bu yaşandı. Büyük Marmara depremi beklentisi yerine, bu bölgesel faylara odaklanmak daha sağlıklı olur,” dedi.