Avrupa'nın birçok ülkesinde rekor sıcaklıklar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya başta olmak üzere birçok bölgede yüksek sıcaklık nedeniyle alarm seviyeleri yükseltilirken, açık hava etkinlikleri iptal ediliyor ve sağlık kuruluşları peş peşe uyarılar yayımlıyor.

Türkiye'de ise hafta sonuyla birlikte sıcak hava dalgasının etkisini artırması bekleniyor. Meteorolojik tahminler, mevsim normallerinin üzerine çıkacak sıcaklıkların özellikle iç ve batı kesimlerde bunaltıcı seviyelere ulaşacağını gösteriyor.

Risk Grubundakiler Dikkat

Uzmanlar, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmamasını öneriyor. Bol sıvı tüketilmesi, açık renkli ve ince kıyafetlerin tercih edilmesi ile güneş altında uzun süre kalınmaması gerektiği vurgulanıyor.

Serinleten Gıdaları Tercih Edin

Yüksek su içeriğine sahip besinler sıcak havalarda vücudun sıvı dengesini korumaya yardımcı oluyor. Karpuz, kavun, salatalık, çilek, şeftali ve kayısı gibi yaz meyveleri ile yoğurt, ayran ve cacık gibi serinletici gıdalar uzmanların önerdiği besinler arasında yer alıyor. Mevsim yeşillikleri ve salataların da günlük beslenmede daha fazla tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Sıcak Havalarda 7 Önemli Öneri Gün boyunca yeterli miktarda su tüketin.

Yağlı ve ağır yemeklerden kaçının.

Sebze, salata ve yaz meyvelerine sofranızda daha fazla yer verin.

Yoğurt ve süt ürünlerini ihmal etmeyin.

Yemekleri yavaş ve kontrollü tüketin.

Gıdaların saklama koşulları ile hijyen kurallarına dikkat edin.

Güneşin en yoğun olduğu saatlerde açık havada uzun süre kalmayın.

Yazın Hafif Yiyecekler Öne Çıkıyor

Sıcak günlerde hem serinleten hem de besleyici özellikleriyle öne çıkan ayran aşı, soğuk yoğurt çorbası, semizotlu yoğurt çorbası, soğuk domates çorbası, toyga çorbası ve salatalıklı soğuk çorba gibi hafif tarifler de yaz sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Uzmanlar, ağır ve yağlı öğünler yerine bu tür hafif seçeneklerin tercih edilmesinin sıcak havalarda vücudun daha rahat çalışmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.