İstanbul’da Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin COP31 ev sahipliği sürecine ve eylem gündemine ilişkin bilgilendirme yaptı. COP31 Başkanlığı’nın ‘Uygulama COP’u hedefini anlatan Bakan Kurum, bu noktada finans sektörünün iklim eylemi için hayata geçirilmesi gereken yeşil dönüşümü yük değil; yeni fırsatların kapısını aralayacak stratejik bir imkan olarak görmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bakan Kurum, TBB yöneticileri ile istişarelerde bulundu.

“BANKACILIK VE FİNANS SEKTÖRÜYLE ÖNEMLİ BİR KARAR ALDIK”

Toplantının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, TBB’nin, COP31 Başkanlığı’nın finansal alandaki iş ortağı olduğunu duyurdu. Bakan Kurum mesajında şu ifadelere yer verdi: Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz COP31 sürecine ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldik. İklim eylemi için kritik rolü olan bankacılık ve finans sektörüyle eş güdüm içinde hareket etme noktasında önemli bir karar aldık. Türkiye Bankalar Birliği bu süreçte COP31 Başkanlığımızın finansal alandaki iş ortağı oldu. Özellikle yeşil dönüşüm alanında Türk finans sektörünün disiplini, tecrübesi ve kurumsal kapasitesi en büyük gücümüz olacak.