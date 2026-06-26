Gölbaşı Polis Akademisi'nde düzenlenen törende konuşan Erdoğan, eğitimlerini tamamlayan 13 bin 610 polisi tebrik ederek, mezunların Türkiye'nin huzur ve güvenliği için önemli bir görevi üstleneceğini söyledi.

Konuşmasında güvenlik güçlerinin fedakârca görev yaptığını vurgulayan Erdoğan, polislerin organize suç örgütlerinden uyuşturucu tacirlerine, siber suçlardan tarihi eser kaçakçılığına kadar suçun her türüyle mücadele edeceğini ifade etti. Yeni mezunlara seslenen Erdoğan, "Pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız." diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümüne de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminde şehit olan polisleri ve tüm şehitleri rahmetle andı. Şehit ve gazilerin fedakârlıklarının unutulmayacağını belirten Erdoğan, güvenlik güçlerinin bu emaneti taşımaya devam edeceğini söyledi.

Emniyet Teşkilatı'nın çalışma şartlarının iyileştirilmesi için son yıllarda önemli adımlar atıldığını dile getiren Erdoğan, özlük haklarından teknolojik altyapıya kadar birçok alanda reform gerçekleştirildiğini kaydetti. Yakın zamanda uygulamaya alınan Görev Puanına Dayalı Atama Sistemi'nin adalet ve şeffaflığı güçlendireceğini ifade eden Erdoğan, TBMM'de kabul edilen yeni Emniyet Teşkilatı Kanunu düzenlemesinin de teşkilata önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Törende Polis Akademisi bünyesindeki eğitimlerini tamamlayan öğrenciler diplomalarını alırken, dönem birincisi Ali Çakır yaş kütüğüne plaket çaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dereceye giren mezunlara diplomalarını takdim ederken, farklı ülkelerden gelen misafir öğrencileri de tebrik etti. Mezuniyet töreni, polislerin yemin etmesi, dua edilmesi ve kep atma seremonisiyle sona erdi.