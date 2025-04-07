Böylesi Görülmedi: Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Akaryakıt İndirimi

ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 Nisan’da açıkladığı küresel gümrük tarifeleriyle birlikte dünya borsalarında sert dalgalanmalar yaşanırken, enerji piyasası da bu süreçten nasibini aldı. Son dört yılın en düşük seviyesine gerileyen petrol fiyatları, Türkiye’deki akaryakıt kullanıcılarına adeta nefes aldıracak.

Motorinde 3 TL, Benzinde 2,5 TL İndirim Masada

Sektör kaynakları, motorin fiyatlarında 3 TL’nin üzerinde bir indirimin beklendiğini ifade ederken, benzinde de 2,5 TL civarında bir düşüş öngörülüyor. Enerji piyasaları uzmanı İris Cibre de sosyal medya paylaşımında bu beklentiyi doğruladı.

Pompaya Bahar Geliyor: Gece Yarısı Etkili Olacak

Söz konusu indirimin çarşamba gecesinden itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu gelişme, Türkiye akaryakıt tarihinde tek seferde yapılan en büyük fiyat indirimi olarak kayıtlara geçecek.