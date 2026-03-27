Bakanlık, fahiş fiyat artışlarına karşı denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü duyurdu. Yapılan incelemelerde, özellikle biber fiyatlarında anormal yükselişler tespit edildi. Denetim sonucunda, fiyatları düşük göstererek vergi ve mali yükümlülüklerden kaçınan üretici, komisyoncu ve aracı firmaların da belirlendiği bildirildi. Bu firmalar hakkında gerekli işlemlerin yapılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Vergi Denetim Kurulu’na bilgi verileceği açıklandı.

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya paylaşımları üzerine ivedilikle başlatılan denetimlerde, Hal Kayıt Sistemi’ne düşük bedelle bildirilen ürünlerin market tarafından fahiş fiyatla satıldığını tespit etti. Bu kapsamda, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edilen market, mevzuatın öngördüğü en üst sınırdan ceza alarak 1 milyon 806 bin 170 lira para cezası ödemeye mahkûm edildi.

Bakanlık açıklamasında, piyasada fiyat istikrarını bozucu tüm uygulamalara karşı kararlılıkla mücadele edileceği ve vatandaşların mağduriyetine yol açan uygulamalara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.