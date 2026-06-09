Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Saleh bin Nasser Al-Jasser ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ticaret koridorlarının güçlendirilmesi, ulaştırma ağlarının kesintisiz işletilmesi ve yeni lojistik bağlantıların oluşturulması konuları ele alındı.

Toplantıda konuşan Bakan Uraloğlu, bölgedeki gelişmelerin ticaret ve lojistik zincirlerinin önemini artırdığını belirterek, ulaştırma alanındaki engellerin kaldırılmasının stratejik bir gereklilik haline geldiğini söyledi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki karayolu taşımacılığının yeniden eski seviyelerinin üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini ifade eden Uraloğlu, Irak üzerinden gerçekleştirilen iki deneme seferinin yeni güzergâhın uygulanabilirliğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Transit taşımacılığın geliştirilmesinin iki ülke için önemli fırsatlar sunduğunu dile getiren Uraloğlu, Avrupa ile Körfez bölgesi arasındaki bağlantının güçlendirilmesinin bölgesel ekonomik entegrasyona katkı sağlayacağını kaydetti. Güvenli ve kesintisiz karayolu bağlantılarının yanı sıra Türkiye ile Suudi Arabistan arasında doğrudan demiryolu bağlantısının kurulmasının da kritik öneme sahip olduğunu belirten Uraloğlu, yüksek hızlı tren sistemleri ve demiryolu araçları konusunda iş birliği yapılabileceğini ifade etti.

Görüşmenin ardından "Demiryolu Sektörü Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ile "Lojistik Hizmetleri Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Lojistik alanındaki mutabakat; lojistik merkezlerin kurulması, işletilmesi, yönetimi ve sektörel deneyim paylaşımını kapsarken, demiryolu alanındaki anlaşma ise teknolojik yenilikler, sinyalizasyon sistemleri, dijitalleşme, çevresel sürdürülebilirlik, altyapı uygulamaları, güvenlik sistemleri ve Ar-Ge çalışmalarını içeriyor. Ayrıca uzman değişimi, eğitim iş birlikleri ve demiryolu sanayisinin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmaların da hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bakan Uraloğlu, imzalanan anlaşmaların iki ülke arasındaki ulaştırma ilişkilerine kurumsal bir çerçeve kazandıracağını belirterek, özellikle demiryolu sektöründe altyapı modernizasyonundan işletme tecrübelerine kadar geniş bir alanda yeni iş birliklerinin önünü açacağını söyledi.