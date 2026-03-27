İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Volkswagen Almanya’nın Osnabrück kentindeki fabrikasını otomobil üretiminden savunma sanayisine kaydırma seçeneklerini değerlendiriyor.

Fabrikanın 2027’de T-Roc Cabriolet üretimini durduracağı, yaklaşık 2 bin 300 çalışanın bulunduğu bu tesiste geleceğe dair çeşitli alternatiflerin masada olduğu belirtiliyor. Volkswagen CEO’su Oliver Blume, fabrika için bir çözüm bulmak amacıyla savunma şirketleriyle görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı.

İsrailli Rafael şirketi, Almanya’daki fabrika aracılığıyla Demir Kubbe için bileşen üretiminin yanı sıra EuroTrophy ve MELLS tanksavar sistemleri gibi savunma ürünlerini de üretiyor. Üretimin, anlaşma sağlanması durumunda 12 ila 18 ay içinde başlaması öngörülüyor.

Almanya Savunma Bakanlığı, haberlerle ilgili herhangi bir yorum yapmazken, eleştirmenler Volkswagen’in sivil otomotiv üretiminden savunma sanayisine kayışının, merkezî karar mekanizmalarının yerel istihdam ve ekonomik sürdürülebilirlik üzerinde baskı yarattığını savunuyor. Bazı yorumcular, hükümetin fabrika planlarına dair yeterli şeffaflık sunmamasını eleştiriyor.