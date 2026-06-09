Enerji Kaynaklarımız Nereden Geldi?

Türkiye'nin sisteme soktuğu toplam enerjinin:

Yarısından fazlası (%52,8): Doğrudan kullanıma hazır olan elektrik, petrol, doğal gaz ve kömür gibi enerji ürünlerinden oluştu.

Büyük bir kısmı (%36,1): Üretim esnasında ortaya çıkan ve çevreye salınan ya da geri dönüştürülen enerji artıkları ve kayıpları oldu.

Küçük bir kısmı (%11,1): Doğadan doğrudan aldığımız rüzgar, güneş, su gibi doğal enerji girdilerinden sağlandı.

En Çok Enerjiyi Kim Tüketti?

Ülkedeki toplam enerjinin kullanım yerlerine bakıldığında aslan payı fabrikaların ve iş yerlerinin oldu:

Fabrikalar ve İş Yerleri (%51,7): Enerjinin yarıdan fazlasını ekonomik faaliyetler tüketti. İş dünyası içinde de en obur sektör, %39,7'lik payla imalat sanayisi (fabrikalar, üretim tesisleri) oldu.

Evlerimiz (%9,3): Hanehalkı olarak bizler toplam enerjinin yaklaşık onda birini tükettik.

Evde ve İş Yerinde "Son Tüketici" Ne Kullandı?

Enerji kayıpları ve dönüşümler çıktıktan sonra, bizlerin (vatandaşın ve esnafın) doğrudan tükettiği net enerjiye bakıldığında pasta biraz değişiyor:

Net tüketimde evlerin (hanehalkı) payı %32,7 olurken, fabrikaların payı %31,1 oldu. Yani iş doğrudan faturaya yansıyan tüketime gelince evler ve fabrikalar başa baş gitti.

Dükkanlar, ulaştırma ve hizmet sektörü ise net tüketimin %23,5’ini oluşturdu.

En Çok Hangi Enerji Türünü Tüketiyoruz?

Günlük hayatımızda ve iş yerlerimizde tükettiğimiz net enerjinin türlerine göre sıralaması ise şöyle şekillendi:

Petrol Ürünleri (%41,9): Akaryakıt (benzin, motorin vb.) açık ara en çok tükettiğimiz enerji türü oldu. Araç kuyrukları ve taşımacılık sektörü bu oranı zirveye taşıdı.

Elektrik (%22,4): Evlerdeki beyaz eşyalardan fabrikalardaki makinelere kadar hayatımızın merkezinde yer alan elektrik ikinci sırada.

Doğal Gaz (%22,0): Isınma ve mutfakta kullandığımız doğal gaz, elektrikle neredeyse aynı paya sahip. IPARD III ile 30 Milyon Euroluk Hibe Dönemi Başlıyor! İçeriği Görüntüle

Kömür (%7,7): Isınma ve sanayideki kömür kullanımı dördüncü sırada yer aldı.

Kalan küçük payları ise merkezi ısıtma sistemleri (%4,6) ve diğer alternatif enerji kaynakları paylaştı.