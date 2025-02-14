2025 yılı Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki dönemde yüzde 27,05 iken, bu anket döneminde yüzde 28,30’a yükseldi. Buna karşılık, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki dönemde yüzde 25,38 iken, bu anket döneminde yüzde 25,26’ya geriledi.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki dönemde yüzde 17,72 iken, bu anket döneminde yüzde 17,26’ya düştü.

Dolar, Faiz ve Büyüme Beklentileri Geriledi

Ankette, döviz kuru beklentilerinde de değişiklikler gözlemlendi. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki dönemde 43,03 TL iken, bu dönemde 42,89 TL’ye geriledi. Ancak 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi bir önceki dönemde 43,81 TL iken, bu anket döneminde 43,96 TL oldu.

GSYH büyüme beklentileri de düştü. 2025 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,1’den yüzde 3,0’a gerilerken, 2026 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,9 olarak kaldı.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’ndaki cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki dönemde yüzde 45,00 iken, bu dönemde yüzde 44,79 oldu. Ayrıca, TCMB’nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı üç ay sonrası beklentisi yüzde 40,91’den yüzde 40,00’a düştü.

5 Yılda Enflasyonda Tek Hane Beklenmiyor

Piyasa Katılımcıları Anketi’nin toplu sonuçlarına göre, önümüzdeki 5 yıl içinde enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi beklenmiyor. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30 olarak kalırken, 12 ay sonrası için yüzde 25,26, 24 ay sonrası için yüzde 19,10 olan enflasyon beklentileri sırasıyla 4 yıl sonra yüzde 17,26 ve 5 yılın sonunda ise yüzde 10,95 olarak öngörülüyor.

Merkez Bankası'nın sıkça vurguladığı gibi, önümüzdeki iki ayda aylık enflasyon oranının yüzde 2’nin üzerinde olması bekleniyor. Şubat ayı için enflasyon beklentisi yüzde 3,23, Mart ayı için yüzde 2,26 ve Nisan ayı için ise yüzde 2,20 olarak öngörülüyor. Bu durum, ekonomik belirsizliklerin ve fiyat artışlarının devam edebileceğini işaret ediyor.