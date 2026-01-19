Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin uzun süredir ağır yaptırımlar altında olduğunu vurgulayarak, İran halkının yaşadığı ekonomik zorlukların temel nedeninin ABD ve müttefiklerinin uyguladığı politikalar olduğunu ifade etti. Pezeşkiyan, “İran’ın sevgili halkının hayatında zorluklar ve yoksulluk varsa, bunun ana nedenlerinden biri ABD hükümeti ve müttefikleri tarafından uygulanan uzun süreli düşmanlık ve insanlık dışı yaptırımlardır. Ülkemizin yüce liderine saldırmak, İran milletine karşı topyekûn savaş açmakla eşdeğerdir” dedi.

Trump’tan Hamaney’e ağır sözler

ABD Başkanı Donald Trump ise ABD basınına yaptığı açıklamalarda İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i sert ifadelerle hedef aldı. Trump, Hamaney’i “hasta bir adam” olarak nitelendirerek, “Ülkenin lideri olarak işlediği suç, ülkenin tamamen yıkılması ve daha önce hiç görülmemiş düzeyde şiddet kullanılmasıdır” ifadelerini kullandı.

İran’da yönetim değişikliğinin gerekli olduğunu savunan Trump, “İran’da yeni bir liderlik aramanın zamanı geldi” değerlendirmesinde bulundu. Trump’ın açıklamaları, Tahran yönetiminin tepkisini çekerken, iki ülke arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı.