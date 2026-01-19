Sosyal medya hesabından açıklama yapan Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland meselesi nedeniyle sekiz Avrupa ülkesine ilave vergi uygulanacağı yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın da aralarında bulunduğu Avrupalı liderlerle görüştüğünü belirten Frederiksen, Danimarka’nın güçlü bir destek gördüğünü vurguladı.

Frederiksen, “Bu meselenin artık yalnızca Danimarka’nın sınırlarıyla sınırlı olmadığı çok açık. Avrupa topluluğunu oluşturan temel değerlerin arkasında durmak her zamankinden daha önemli. Biz iş birliğinden yanayız, çatışma arzulayan taraf değiliz. Avrupa’dan gelen tutarlı mesajlardan memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Açıklama, ABD’nin ek gümrük vergilerine hedef olan Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç ve İngiltere’nin yayımladığı ortak bildirinin hemen ardından geldi. Ortak açıklamada, Danimarka ve Grönland ile tam dayanışma içinde olunduğu belirtilirken, ABD’nin vergi adımının transatlantik ilişkilerde “tehlikeli bir aşağı yönlü sarmal” riski taşıdığı uyarısı yapıldı.

ABD’den 8 Avrupa ülkesine ek vergi tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada Grönland meselesi nedeniyle söz konusu sekiz Avrupa ülkesine 1 Şubat’tan itibaren yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Trump, ABD’nin Grönland’ı satın almasına yönelik bir anlaşmaya varılamaması halinde ise haziran ayı başından itibaren bu oranın yüzde 25’e çıkarılacağını açıkladı. Trump, Grönland’ın ABD için ulusal güvenlik açısından kritik öneme sahip olduğunu savunarak, adanın ABD kontrolüne girmemesi durumunda Çin ve Rusya’nın etkisi altına girebileceğini ileri sürdü.