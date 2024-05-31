Türkiye’deki en büyük iş dünyası organizasyonu, uluslararası alanda da sayılı organizasyonlardan biri olan Perakende Günleri, bu yıl 29-30 Mayıs tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi. 23. yılında da sektörün ve dijital ticaretin geleceğine yön veren çok sayıda yerli ve yabancı konuğu ağırlayan etkinlikte, Türkiye’de ilk banka bağımsız online ödeme altyapısını geliştiren Payten Türkiye ve Payten’in TCMB faaliyet izinli ödeme kuruluşu Paratika da görkemli standında perakendenin öncüleri ile buluştu.

Avrupa'nın lider ödeme sistemleri firması olan Payten, İTÜ Teknokent’teki AR-GE merkezinde sürekli geliştirdiği, bugün Türkiye'nin en kapsamlı ödeme geçidi olan Payten Payment Gateway çözümünü ziyaretçilerle buluşturdu. Payten Ödeme Orkestrasyonu çözümü perakendenin yanı sıra sigorta, otomotiv, araç kiralama, turizm, lojistik ve kargo, eğitim, enerji/yenilenebilir enerji, sağlık/hastane zinciri, spor ve güzellik gibi sektörlerde de faaliyet gösteren işletmelerin gelişen tüm ihtiyaçlarına cevap veren tam kapsamlı çözüm seti ile sektörde fark yaratıyor.

Payten’in 25 yılı aşan sektör deneyimiyle geliştirilen ve Türkiye’de ödeme endüstrisinde yenilikçi projelerin öncüsü olan Paratika da KOBİ dostu çözümlerini misafirler ile buluşturdu. Bu çözümler içerisinde, perakende mağazacılığında yeni nesil ödeme alma deneyimi sunan Paratika Fiziki POS’un yanı sıra yüzde 99,9 başarılı işlem oranıyla üye işyerlerine sunduğu banka kalitesinde sanal POS, tek tıkla ödeme, tekrarlayan ödeme, entegrasyonsuz ödeme çözümleri olan linkle ödeme ve QR ile ödeme, B2B ödeme işlemleri için kullanılan geleneksel mail order formu kullanımını daha güvenli ve hızlı bir seviyeye taşıyan Paratika Manuel POS ve kullanıcıları özgürleştiren alışveriş kredisi ve dijital cüzdan çözümleri gibi yenilikçi ürünler yer alıyor.

Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş, Payten Türkiye Ülke Lideri ve Paratika CEO’su Burak Kutlu'dan bilgi aldı

Etkili bir ödeme yönetimi sistemi ile perakende firmaları sürdürülebilir büyüme sağlayabilir

Yoğun işlem hacmine sahip perakende sektöründe firmaların hem yurt içi hem de globaldeki operasyonlarında büyümelerini destekleyen birçok faktör var. Yenilikçi ödeme teknolojileri, ödemelerin orkestrasyonu ve müşterilere sunulan ödeme yöntemlerinin çeşitliliği de perakende ve e-ticaret alanında firmaların sürdürülebilir büyümesinde önemli potansiyel sunan faktörler arasında yer alıyor.

Türkiye’nin en kapsamlı online ödeme çözüm setini sunan Payten Payment Gateway’i tercih eden firmalar; maliyetlerin düşmesi, satış dönüşümü ve kârlılığın artması, yeni müşteri kazanımı ve müşteri deneyiminin geliştirilmesi noktasında önemli kazanımlar elde ediyor. Payten Payment Gateway; akıllı işlem yönlendirme, hata koduna göre yönlendirme, kart saklama, B2B tahsilat yönetimi, mutabakat çözümü, kapalı devre cüzdan, linkle ve karekod (QR) ile ödeme, çoklu ödeme (parçalı ödeme), alışveriş kredisiyle ödeme yöntemleri, alternatif ödeme yöntemleri, yurt dışı ödeme yöntemleri, Software only POS, gelişmiş anti-fraud çözümü, Secure IVR ve sektörde farklılık yaratan Payten Olağanüstü Durum Merkezi (ODM) ile ödeme danışmanlığı çözümlerini tek ürünle ve 7/24 canlı destek hizmetiyle sunuyor. Perakende firmalarının, Payten Payment Gateway’in kullanıcı dostu ve esnek entegrasyonu ile tüm bu çözümleri tek ara yüz üzerinden yönetmeleri mümkün.

Teknoloji, mobilya ve ev dekorasyonu ürünlerinde online alışveriş kredisi en cazip ödeme yöntemi

Mobilya ve ev dekorasyonu, teknoloji ve tekstil alanlarında ve özellikle pazar yerlerinde geleneksel kredi kartı taksit programlarına alternatif olarak popülerlik kazanan alışveriş kredisi çözümü sayesinde firmalar yepyeni müşteri kitlelerine marka deneyimi sunabiliyorlar. Satış kaybını önleyen bu yenilikçi ödeme yöntemi, keyifli bir satın alma deneyimi ile müşteri-marka etkileşimini güçlendiriyor ve sadakat oranlarını artırıyor. Ödemelerinin orkestrasyonunu Payten Payment Gateway ile sağlayan firmalar, ödeme geçidinin hazır entegrasyon sunduğu bankaların hepsi veya tercih ettikleri ile ticari anlaşmalarını yaptıktan sonra, müşterilerine geniş kapsamlı bir kredilendirme altyapısını tek ekranda sunabiliyorlar. Payten’in AR-GE başarısı olan Paratika ödeme kuruluşu ise aynı hizmeti farklı bir yapıda sunuyor. Firmalar bankalarla ayrı bir finansal anlaşma yapmalarına gerek kalmadan, Paratika ile gerçekleştirilen tek bir sözleşme ve tek entegrasyon ile anlaşmalı olunan bankaların kredi seçeneklerini müşterilerine kolayca sunabiliyorlar.

Gıda perakendesinde ödeme maliyetlerini düşürmenin anahtarı: Akıllı İşlem Yönlendirme

Perakendede pastanın en büyük paydasına sahip olan ve düşük kâr marjları sebebiyle banka ve ödeme sistemleri ile yaptıkları komisyon anlaşmaları hayati önem taşıyan gıda ve market sektörü için ödeme maliyetlerinin düşmesini sağlayan akıllı işlem yönlendirme özelliği sayesinde Payten Payment Gateway tam anlamıyla bir ödeme orkestrasyonu çözümü sunuyor. Akıllı işlem yönlendirme çözümü, özellikle farklı sağlayıcıların ödeme sistemlerini kullanan gıda firmalarının, yaygın coğrafyalarda hizmet veren zincir marketlerin; bankalar ve ödeme kuruluşlarının komisyonlarını takip etmelerini, ödeme optimizasyonu için harcadıkları efor ve zamanı tasarrufa dönüştürebilmelerini sağlayan tek çözüm.

Akıllı işlem yönlendirmenin yanı sıra hata kodlarına göre işlem yönlendirme yeteneği sayesinde, hata alan bir işlemi diğer banka veya ödeme kuruluşları arasında en avantajlı sanal POS’a otomatik olarak yönlendirerek yüksek dönüşüm oranı sağlayan Payten Payment Gateway ile perakende firmaları, bankalar veya ödeme kuruluşları kaynaklı hataların neden olduğu finansal kayıplarını minimuma indiriyor, kesintilerden etkilenmeyen bir e-ödeme ekosistemine sahip oluyorlar.

“Ödeme çeşitliliği müşteriler için önem arz ediyor”

Online alışverişte ödeme çeşitliliğinin müşteriler için önem arz ettiğini vurgulayan Payten Türkiye Ülke Lideri ve Paratika CEO’su Burak Kutlu, ”Perakende e-ticaretinde, müşterilerin alışveriş sepetlerine ürün ekledikten sonra satın alma işlemini tamamlamadan terk etmeleri, işletmeler için yaygın ve ciddi bir sorun teşkil eder. Araştırmalara göre, çok sayıda tüketici, bir ürün için tercih ettiği ödeme seçeneğini kullanarak çevrim içi ödeme yapıyor ve müşterilerin yüzde 40’tan fazlası ödeme adımında tercih ettiği ödeme yönteminin olmaması durumunda alışverişten vazgeçiyor. E-ticaret sitenizde birçok farklı ödeme seçeneği sunarak kişisel tercihlerine uygun şekilde ödeme yapmalarına olanak tanıyarak müşterilerinize esneklik sunabileceğiniz gibi işletmeniz için de satış dönüşümü ve müşteri memnuniyeti oranlarını artırabilirsiniz. Kredi ve banka kartlarının yanı sıra alışveriş kredisi ile ödeme, e-cüzdanlar, çoklu ödeme (parçalı ödeme), link ve QR kod ile ödeme ve alternatif ödeme yöntemleri sunarak alışveriş tamamlanma oranlarını artırabilirsiniz.” dedi.

“Tek bir fiziksel POS cihazı ile tüm kartlardan ödeme alabilirsiniz”

Kutlu, “Mağaza, süpermarket, eczane, showroom, ticari araçlar, akaryakıt istasyonları, otel, restoran gibi yüz yüze satışlarınız için yeni nesil ödeme alma deneyimi sunan Paratika Fiziki POS sayesinde, bankalara tek tek başvuru yapmanıza gerek kalmadan, tüm ödemelerinizi tek bir cihaz üzerinden, tek ve uygun komisyon oranı ile alabilirsiniz. Paratika’nın işletmeniz için sunduğu en büyük avantajlardan biri ise tek komisyon oranı. Geleneksel fiziki POS’lardan farklı olarak Paratika’nın çözümünde, her banka için farklı komisyon oranı ödemezsiniz. Paratika fiziki POS’un tek sözleşme, tek entegrasyon ve avantajlı komisyon oranı ile anlaşmalı olduğumuz bankaların kartları ile tek çekim veya taksitli ödeme alabileceğiniz gibi, müşterilerinize kartla temassız ödeme, QR kod ile ödeme, PIN doğrulaması ve alışveriş puanları ile ödeme esnekliği de sunabilirsiniz. Güncel tasarım, kullanıcı dostu panel ve ara yüz, uzun şarj ömrü ile yeni nesil fiziki POS cihaz, olası sorunları minimuma indirerek çalışanlarınız için ödeme alma sürecini kolaylaştırır, Paratika’nın 7/24 canlı teknik destek, bakım ve onarım desteklerinden de yararlanabilirsiniz.” şeklinde konuştu.

Payten ve Paratika Perakende Günlerinde firmalarla buluşuyor

23. yılında da perakende ve online ticaretin geleceğine yön veren Perakende Günlerinde, Payten ve Paratika’nın fintek ve e-ödeme uzmanları, tüm firmaları 207 numaralı standına bekliyor. Perakende mağazalarından hizmet perakendesi alanında faaliyet gösteren firmalara, mobil ve e-ticaret operasyonları bulunan perakendecilerden perakende lojistiği ve tedarik zincirinin tüm halkalarında faaliyet gösteren şirketlere kadar sektörün tüm oyuncuları, ihtiyaçları olan ödeme çözümlerini tek ara yüzden sunmak için Payten ve Paratika’nın uzmanlarından detaylı bilgi alabilecek. Ayrıca Payten Payment Gateway çözümünde etkinlik özelinde firmalara sunulan indirimden ve Paratika’nın avantajlı sanal POS kampanyasından da yararlanabilecekler.