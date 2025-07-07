MSB'nin sabah saatlerinde yaptığı yeni açıklamada, 6 Temmuz 2025 tarihinde harekât bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde, 852 Rakımlı Tepe’de teröristlerden temizlenmiş bir mağarada metan gazına maruz kalan askerlerden 3’ünün daha tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Dün yapılan ilk açıklamada, mağaranın geçmişte hastane olarak kullanıldığına dikkat çekilmiş, burada görev yapan 19 askerin metan gazından etkilendiği, 5 askerin şehit olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

MSB'den yapılan son açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen üç kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı sekize yükselmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz.” Akaryakıt, Sigara ve Alkole Otomatik ÖTV Zammı Geliyor! İçeriği Görüntüle

Olayla ilgili detaylı inceleme ve teknik analiz çalışmaları sürerken, metan gazı zehirlenmesinin nedenleriyle ilgili araştırmalar da devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede terörle mücadelesi ise kararlılıkla sürüyor.